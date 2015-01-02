Cinco jovens são presos após estuprarem duas adolescentes em Vila Velha

Cinco jovens foram presos acusados de estuprarem duas adolescente, de 13 e 15 anos, na noite desta quinta-feira (01), no bairro Alecrim, em Vila Velha. A polícia ainda está em busca de outros dois suspeitos que também teriam cometido o crime. Os detidos confirmaram que mantiveram relação sexual com as menores, mas afirmam que foi com o consentimento delas.