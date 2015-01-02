Cinco jovens são presos após estuprarem duas adolescentes em Vila Velha

Cinco jovens foram presos acusados de estuprarem duas adolescente, de 13 e 15 anos, na noite desta quinta-feira (01), no bairro Alecrim, em Vila Velha. A polícia ainda está em busca de outros dois suspeitos que também teriam cometido o crime. Os detidos confirmaram que mantiveram relação sexual com as menores, mas afirmam que foi com o consentimento delas.
Em depoimento, as meninas contaram que estavam indo para a igreja, por volta das 19h30 horas, quando foram abordadas por dois homens armados. Eles a obrigaram seguir até uma casa, que fica em um beco do bairro, onde cometeram o estupro. A todo momento elas foram ameaçadas de morte e agredidas pelos acusados.
- Estupro bruto - CBNGAZ - 1.27s - 02-01-15.mp3