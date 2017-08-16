Os moradores de Vitória que não ficaram totalmente satisfeitos com as modificações na minuta do Novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória, aprovadas no Encontro da Cidade, terão a oportunidade de acrescentar novas emendas ao projeto. Até a data da votação na Câmara de Vereadores, pelo menos cinco audiências públicas serão realizadas com as alterações que forem propostas pelos parlamentares, segundo o relator do projeto na Comissão de Políticas Urbanas, Davi Esmael (PSB).

Your browser does not support the audio element. PDU - cinco audiências públicas serão feitas antes de votação na Câmara

De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, nos próximos 15 dias a equipe técnica da secretaria vai acrescentar na minuta do Novo PDU as alterações aprovadas no Encontro da Cidade. Durante o mês de setembro, o documento será revisado pela procuradoria do município e no mês de outubro o projeto segue para votação na Câmara.

Após o início da tramitação na Câmara, o projeto vai passar pelas Comissões de Justiça, Finanças, Políticas Urbanas, Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Segundo Davi Esmael, a única comissão que discute o mérito do projeto é a de Políticas Urbanas, onde ele é o presidente e relator do projeto.

“É lá que receberemos emendas, confirmaremos se o texto que foi apresentado reflete o anseio popular e buscaremos o respaldo da população em eventual emenda apresentada. O texto do PDU é muito bom, mas merece análise porque há necessidade de reparos”, destacou.

O vereador destacou que antes de ser aprovado, é preciso ter certeza que todo o projeto tem o aval da população, por isso, o município será dividido em cinco regiões, que receberão as assembleias. Davi Esmael salienta que o Encontro da Cidade foi insuficiente para definir as alterações. “Algumas votações foram muito divididas, tivemos empates, matérias que a população não sabia ou não compreendeu aquilo que estava sendo colocado para apreciação e que merece uma nova análise”, disse.

Ele mesmo vai apresentar uma emenda, sobre o remembramento de terrenos em áreas carentes. “Temos 48 bairros em que foi proibido do morador juntar dois terrenos com área maior que 250 metros quadrados. Quero receber essa proibição como uma limitação do direito de empreender, uma limitação no direito dessas pessoas terem uma casa melhor, terem um comércio, um pequeno mercado”, salientou.

De acordo com o relator da matéria, cada comissão pode ficar por até 20 dias com o projeto. A expectativa é que ele entre na pauta de votação no mês de dezembro.