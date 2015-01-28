Com a grave situação de estiagem e falta de água no Estado, os municípios já começam a se organizar para adotar medidas que evitem o mau uso e o desperdício. Em reunião de trabalho organizada pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira (28), prefeitos foram convocados a adotar uma série de ações. Em alguns casos, como em Guarapari, onde a situação é crítica, já há decreto punindo quem lavar calçadas com água potável. Em outras cidades, como em Colatina, há expectativa para decreto de emergência.

Your browser does not support the audio element. Cidades preparam medidas e podem decretar emergência para evitar falta de água

Durante a reunião, o governador Paulo Hartung discursou para os prefeitos e para representantes do Judiciário e Legislativo, além de outras entidades, pedindo cooperação e trabalho em conjunto para diminuir os riscos de uma falta geral de água no Estado.

Em consonância com o discurso do governador, o prefeito da Capital, Luciano Rezende, afirmou que Vitória já vai colocar medidas em prática, como a fiscalização do uso indevido de água, além de reduzir a utilização nos prédios públicos. O mesmo está sendo planejado em Vila Velha, como a elaboração de um projeto de lei. Também na Grande Vitória, o prefeito de Cariacica, Juninho, revelou algumas medidas que serão tomadas.

“Determinei para toda licitação para obras públicas que, no edital, as empresas já tenham no projeto um reservatório para água de chuva, para o reuso. Estamos levantando também nos nossos espaços, nas escolas, para colocar também esses reservatórios. Também vamos debater com a construção civil incentivos para obras que reutilizam a água”, disse.

A situação também é crítica nos municípios abastecidos pelo Rio Doce. Na região Norte, em Colatina, o prefeito Leonardo Deptulski afirma que deve decretar estado de emergência. “Estamos juntando os elementos porque para decretar é preciso critérios técnicos com a Defesa Civil. Possivelmente, nos próximos dias, vamos decretar emergência”, afirmou.

No Sul do Estado, também há preocupação na região litorânea. O local, que é bastante frequentado no verão e no carnaval, já sofre com a falta de água. Mesmo assim, o prefeito de Anchieta, Marcos Assad, diz que a programação do carnaval está mantida na cidade, mas com medidas de prevenção à estiagem sendo realizadas. “Licitamos já 18 poços artesianos para iniciar as operações em regiões rurais de Anchieta”, contou.