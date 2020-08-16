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Aumento da transmissão

Cidades do Norte do ES ainda não chegaram ao pico de casos da Covid

Segundo especialista, isso deve ocorrer em até duas semanas. Veja também a evolução da taxa de transmissão por microrregiões desde o início da pandemia

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:54

Publicado em 

16 ago 2020 às 13:54
Aumento da transmissão
Região Norte do ES ainda não chegou ao pico de casos da Covid-19
Segundo especialista, isso deve ocorrer em até duas semanas. Veja também a evolução da taxa de transmissão por microrregiões desde o início da pandemia
 
 

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