Cidades do Norte do ES ainda não chegaram ao pico de casos da Covid

Aumento da transmissão
Região Norte do ES ainda não chegou ao pico de casos da Covid-19
Segundo especialista, isso deve ocorrer em até duas semanas. Veja também a evolução da taxa de transmissão por microrregiões desde o início da pandemia
Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 13:54
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