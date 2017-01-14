Após o registro de pelo menos 80 macacos mortos por suspeita de febre amarela nos últimos dias nas regiões Sul e Noroeste do Espírito Santo, a Secretaria estadual de Saúde informou, neste sábado, que o Ministério da Saúde vai enviar, a partir de segunda-feira (16), 350 mil doses da vacina contra febre amarela. A ação de bloqueio será realizada em 23 municípios capixabas, incluindo todos os que tem limite com Minas Gerais. As demais cidades vão ser avaliadas de acordo com a situação epidemiológica. O estado vizinho já decretou alerta para a doença.

"Esta é uma medida preventiva diante dos casos crescentes em Minas Gerais, uma vez que, até o momento, não há confirmação da doença no Estado", informa a nota da secretaria. Além disso, a Sesa solicitou o envio de 15 mil doses por mês para garantir o atendimento aos turistas que vem ao Espírito Santo neste período de férias. "Hoje, a Sesa recebe 5 mil doses, por mês, do Ministério da Saúde", destaca.

Your browser does not support the audio element. Cidades do Espírito Santo vão ter vacinação contra febre amarela após morte de macacos

As vacinas serão distribuídas aos municípios, que são responsáveis pela organização e aplicação na população. A vacinação contra febre amarela segue critérios recomendados pelo Programa Nacional de Imunização. As cidades são orientadas sobre qual público deve ser vacinado e em qual situação deve ser aplicada a vacinação, ou seja, não pode ser administrada em qualquer pessoa, devendo seguir indicações e esquema vacinal.

A secretaria reforça que quem mora nos outros municípios do Espírito Santo não precisa ser vacinado, a menos que vá se deslocar para áreas de risco. "No ano passado, o Ministério da Saúde passou a recomendar a aplicação de duas doses da vacina contra febre amarela, válidas para a vida toda, e não mais uma dose a cada dez anos. Por isso, quem planeja sair do estado e viajar para áreas de risco de febre amarela deve se certificar de que está devidamente protegido contra a doença. O viajante deve buscar uma unidade municipal de saúde caso ainda não tenha tomado a primeira dose da vacina ou a dose de reforço. Se for a primeira vez que a pessoa é vacinada, a dose deve ser aplicada pelo menos dez dias antes da viagem para que o organismo produza anticorpo contra a doença", reforça o comunicado.

Serviço:

Febre amarela

Uma pessoa com febre amarela apresenta, nos primeiros dias, sintomas parecidos com os de uma gripe. Entretanto, esta é uma doença grave, que pode complicar e levar à morte. Os sintomas mais comuns são febre alta e calafrios, mal-estar, vômito, dores no corpo, pele e olhos amarelados, sangramentos, fezes cor de “borra de café” e diminuição da urina.

O último caso de febre amarela urbana no Brasil ocorreu no Acre em 1942.

A vacina

O Ministério da Saúde alerta que, nos casos de pacientes com imunodeficiência, a administração da vacina deve ser condicionada à avaliação médica de risco-benefício. Pessoas com histórico de reação alérgica à substâncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina e ouros produtos com proteína bovina), além de pacientes com histórico anterior de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, ausência de timo ou remoção cirúrgica) também deve buscar orientação profissional.

Contraindicações:

• Crianças menores de 6 meses de idade.

• Pacientes com imunodepressão de qualquer natureza.

• Pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave.

• Pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia,radioterapia, imunomoduladores).

• Pacientes submetidos a transplante de órgãos.

• Pacientes com imunodeficiência primária.

• Pacientes com neoplasia.

• Indivíduos com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras).

• Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica).

• Gestantes. A administração deve ser analisada caso a caso na vigência de surtos.

Veja os municípios que vão disponibilizar as vacinas de febre amarela

1.Água Doce do Norte

2. Alto Rio Novo

3. Baixo Guandu

4. Barra de São Francisco

5. Brejetuba

6. Divino São Lourenço

7. Dores do Rio Preto

8. Guacui

9. Ibatiba

10. Ibitirama

11. Irupi

12. Iúna

13. Laranja da Terra

14. Mantenópolis

15. Montanha

16. Mucurici

17. Pancas

18. Afonso Cláudio

19. Ecoporanga

20. Colatina

21. Itaguaçu

22. Governador Lindemberg