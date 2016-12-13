Oito municípios do Norte do Estado receberam certificação internacional por avanços nas áreas de Saúde, Educação, Proteção e Participação Social. Colatina, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pinheiros, Ponto Belo e São Gabriel da Palha receberam na tarde desta terça-feira (13), o Selo Unicef Município Aprovado - 2013-2016.

O programa é realizado em 10 estados do país. A área escolhida sempre é o semiárido, por isso, os 27 municípios do Norte do Espírito Santo foram convidados para participar do projeto, que capacita e direciona metas para o desenvolvimento e proteção da criança e do adolescente.

Your browser does not support the audio element. Cidades do ES obtém reconhecimento internacional por avanços sociais

Entre as cidades convidadas, 25 aceitaram o desafio, 19 conseguiram chegar até o final do programa, que tem duração de quatro anos, e oito receberam a certificação. O prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski (PT), destaca que as estratégias definidas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância contribuiu para que o município trabalhasse de forma integrada.

“Com o estabelecimento de metas comuns, juntamos as pastas de educação, saúde, assistência social, cultura e esporte e tudo isso voltado para a melhoria da vida das crianças e dos adolescentes do semiárido”, disse.

A coordenadora do Unicef no Espírito Santo, Luciana Phebo, diz que muita coisa mudou nos municípios que receberam o Selo Unicef, como a redução da evasão escolar e melhoria no atendimento médico para gestantes.

“Esses municípios ofereceram, pelo menos, sete consultas, para cada mulher gestante, esse é um padrão utilizado como qualificador do pré-natal. Esses municípios fizeram a diferença não só na vida da mulher grávida, mas na vida da criança. Um pré-natal de qualidade tem repercussão em toda vida da criança”, exemplificou.