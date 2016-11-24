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SEM LUZES

Cidades da Grande Vitória sem decoração e iluminação no fim de ano

Das quatro principais prefeituras, apenas Vitória deixa a possibilidade em aberto

Publicado em 24 de Novembro de 2016 às 13:53

Publicado em 

24 nov 2016 às 13:53
A um mês para o Natal, pouca decoração e iluminação para lembrar a data são vistas nas ruas da Grande Vitória. Quando existe, são em residências e lojas. As quatro prefeituras não pretendem gastar com decoração neste ano, mais uma vez, por causa da crise financeira.
Nas ruas, a opinião é divergente. Há quem apoia a iniciativa e não vê diferença e quem vê um vazio no espírito natalino. Paulo César Cabral, de 75 anos, é aposentado e relata que a decoração em casa não faltou, com guirlandas, árvores e iluminação. Ele lamenta, no entanto, a falta de iluminação e decoração nas ruas.
Cidades da Grande Vitória sem decoração e iluminação no fim de ano
“É lamentável. Resta sentir porque é uma época em que todos se espelham nessas memórias para lembrar a memória de cristo”, declara.
O médico Arimatea Ribeiro, de 67 anos, não tem preocupação com luzes de natal e dentro de casa não fez decorações. Para ele, os enfeites tem um sentido mais comercial e a união da família é o mais importante. “Cada prefeitura tem que colocar de acordo com a possibilidade financeira. A sociedade não será prejudicada em função de luzes”, opina.
CRISE FINANCEIRA
Todas as prefeituras destacam o momento ruim vivido pela economia no país para não fazerem decoração de natal no fim do ano. A administração de Cariacica, em nota, afirma que não há recursos para esse fim, no segundo ano consecutivo. Na Serra, a prefeitura tenta uma parceria privada para a instalação de iluminação natalina, porém não há definição ainda.
A prefeitura de Vitória foi a única que deixou em aberto a possibilidade de colocar enfeites na cidade e disse que não há definição ainda sobre o assunto. Vila Velha também confirmou, em nota, que não haverá investimento em decoração neste ano.

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