A um mês para o Natal, pouca decoração e iluminação para lembrar a data são vistas nas ruas da Grande Vitória. Quando existe, são em residências e lojas. As quatro prefeituras não pretendem gastar com decoração neste ano, mais uma vez, por causa da crise financeira.

Nas ruas, a opinião é divergente. Há quem apoia a iniciativa e não vê diferença e quem vê um vazio no espírito natalino. Paulo César Cabral, de 75 anos, é aposentado e relata que a decoração em casa não faltou, com guirlandas, árvores e iluminação. Ele lamenta, no entanto, a falta de iluminação e decoração nas ruas.

Your browser does not support the audio element. Cidades da Grande Vitória sem decoração e iluminação no fim de ano

“É lamentável. Resta sentir porque é uma época em que todos se espelham nessas memórias para lembrar a memória de cristo”, declara.

O médico Arimatea Ribeiro, de 67 anos, não tem preocupação com luzes de natal e dentro de casa não fez decorações. Para ele, os enfeites tem um sentido mais comercial e a união da família é o mais importante. “Cada prefeitura tem que colocar de acordo com a possibilidade financeira. A sociedade não será prejudicada em função de luzes”, opina.

CRISE FINANCEIRA

Todas as prefeituras destacam o momento ruim vivido pela economia no país para não fazerem decoração de natal no fim do ano. A administração de Cariacica, em nota, afirma que não há recursos para esse fim, no segundo ano consecutivo. Na Serra, a prefeitura tenta uma parceria privada para a instalação de iluminação natalina, porém não há definição ainda.