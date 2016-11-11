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ECONOMIA

Cidades com contas equilibradas terão apoio do Governo em operações de créditos, diz Secretária do Tesouro

Os municípios que estão organizados são classificados pelo Tesouro e podem acessar as garantias da União para tomar operações de créditos

Publicado em 11 de Novembro de 2016 às 12:17

Publicado em 

11 nov 2016 às 12:17
Municípios que estiverem com as contas públicas organizadas terão apoio do Governo Federal para captação de créditos para desenvolvimento de projetos de investimentos, afirmou a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, durante um encontro com os prefeitos eleitos no Espírito Santo nesta sexta-feira (11).
“Os municípios que estão organizados são classificados pelo Tesouro e podem acessar as garantias da União para tomar operações de créditos. Essas garantias são importantes para que o custo das operações fiquem menores e o Tesouro Nacional cumpra o importante papel de fazer negociações coletivas com os bancos, porque individualmente os municípios e estados não tem tanto poder de barganha, explicou. 
Cidades com contas equilibradas terão apoio do Governo em operações de créditos, diz Secretária do Tesouro
A secretária do Tesouro defendeu o ajuste fiscal, sobretudo a aprovação da PEC que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo Vescovi a economia parou de piorar e já acena melhora para o próximo ano. “O governo está muito dedicado em explicar para a sociedade a importância dele. Esse é um trabalho árduo que temos hoje. Nossa missão com a sociedade é entregar o governo com condição de equilíbrio muito melhor do que temos atualmente e com a dívida pública mais comportada”, completou.
Reforma da Previdência
Vescovi também pontuou que outra questão polêmica, como a reforma da previdência, é necessária para que não haja a insolvência do sistema nos próximos anos, uma vez que, segundo ela, a forma como está estruturada hoje não atende ao ritmo do aumento na expectativa de vida dos brasileiros.
“Precisamos adaptar nossas regras ao fato de que vamos viver mais e melhor. A reforma da previdência é uma condição para que futuramente tenhamos um sistema equilibrado, onde conseguiremos pagar os benefícios que agora estão sendo contratados”, defende. 
O texto final sobre a reforma ainda não foi enviado ao Congresso Nacional, pois, de acordo com Vescovi, ainda estão sendo feitos ajustes com a participação de Governadores e técnicos do Governo Federal.

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