Municípios que estiverem com as contas públicas organizadas terão apoio do Governo Federal para captação de créditos para desenvolvimento de projetos de investimentos, afirmou a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, durante um encontro com os prefeitos eleitos no Espírito Santo nesta sexta-feira (11).

“Os municípios que estão organizados são classificados pelo Tesouro e podem acessar as garantias da União para tomar operações de créditos. Essas garantias são importantes para que o custo das operações fiquem menores e o Tesouro Nacional cumpra o importante papel de fazer negociações coletivas com os bancos, porque individualmente os municípios e estados não tem tanto poder de barganha, explicou.

Your browser does not support the audio element. Cidades com contas equilibradas terão apoio do Governo em operações de créditos, diz Secretária do Tesouro

A secretária do Tesouro defendeu o ajuste fiscal, sobretudo a aprovação da PEC que limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo Vescovi a economia parou de piorar e já acena melhora para o próximo ano. “O governo está muito dedicado em explicar para a sociedade a importância dele. Esse é um trabalho árduo que temos hoje. Nossa missão com a sociedade é entregar o governo com condição de equilíbrio muito melhor do que temos atualmente e com a dívida pública mais comportada”, completou.

Reforma da Previdência

Vescovi também pontuou que outra questão polêmica, como a reforma da previdência, é necessária para que não haja a insolvência do sistema nos próximos anos, uma vez que, segundo ela, a forma como está estruturada hoje não atende ao ritmo do aumento na expectativa de vida dos brasileiros.

“Precisamos adaptar nossas regras ao fato de que vamos viver mais e melhor. A reforma da previdência é uma condição para que futuramente tenhamos um sistema equilibrado, onde conseguiremos pagar os benefícios que agora estão sendo contratados”, defende.