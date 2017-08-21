Cidades capixabas terão audiências públicas pela duplicação da BR 101

A primeira reunião de trabalho do Comitê pela BR 101, criado pela sucursal capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi realizada nesta segunda-feira (21). As principais resoluções que saíram desse primeiro encontro foram a criação de grupos de trabalhos para avaliar aspectos do contrato com a concessionária ECO 101 e a realização de audiências públicas pelo Estado.

A ideia é fazer quatro audiências em todo o Espírito Santo até o fim deste ano. Uma seria realizada em Cachoeiro de Itapemirim, abrangendo a região Sul, outra em Linhares, que envolveria os municípios do Norte, e duas na Grande Vitória, sendo uma em Cariacica e outra na Serra. O objetivo é trazer a população capixaba para a discussão do problema da não duplicação da BR 101.

Também serão criados ao menos quatro grupos de trabalho, que vão analisar questões ambientais, de engenharia, alegações de desequilíbrio do contrato e as questões de desocupação e desapropriação das áreas contíguas à rodovia. O secretário geral da OAB no Espírito Santo e coordenador do comitê, Ricardo Brum, explicou como funcionarão esses grupos.

“O que o comitê decidiu hoje foi dividir em grupos de trabalho a análise das questões técnicas para que a gente possa fazer a cobrança daqueles que, efetivamente, têm que responder. Se a ANTT não estiver fiscalizando da forma que precisa, vamos cobrar dela; se a ECO 101 não estiver fazendo aquilo que é preciso que seja feito e, de fato, nós já sabemos que há descumprimento contratual, também vamos cobrar dela”, disse.

Ainda de acordo com o secretário geral da OAB, a busca do comitê é pela conclusão das obras de acordo com o que está previsto no contrato. “O que a gente quer é que o contrato seja cumprido e que a rodovia seja duplicada”, afirmou.

O coordenador geral da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Sociais do Espírito Santo (Famops), Marcos dos Santos, esteve na reunião do Comitê pela BR 101, na sede da OAB, e também ressaltou a necessidade da duplicação da rodovia. “A preocupação é que demore, é que as coisas se emperrem e que isso não venha a ser concluído. Nós esperamos que isso seja feito e que não vivamos com esse fantasma de acidentes, todos os dias, nas nossas rodovias”, comentou.