Bomba de gasolina em posto da Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias

Os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontam que os consumidores do Espírito Santo pagam, em média, R$ 4,78 pelo litro da gasolina comum. Esse valor foi obtido após levantamentos realizados em postos de 10 cidades do estado. Entre os valores praticados, a diferença de uma cidade para a outra pode chegar a R$ 0,37. O preço do frete e a baixa concorrência em algumas cidades são apontados como fatores para esta variação.

Your browser does not support the audio element. Cidades capixabas apresentam grande diferença nos preços da gasolina

A cidade de Guarapari, cerca de 60 quilômetros ao sul da capital Vitória, tem o maior preço médio entre as cidades analisadas pela Agência Nacional do Petróleo, com o litro da gasolina vendido por R$ 4,93. Já o valor mais baixo é encontrado na cidade de Vitória, onde os postos cobram em média R$ 4,56.

O litro da gasolina comum mais em conta no Estado é vendido, segundo a ANP, na cidade da Serra, região Metropolitana, por R$ 4,55. Em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do estado, o cidadão desembolsará mais do que em todos os demais municípios pesquisados pela agência, chegando a pagar R$ 5,04 pelo litro da gasolina.

DADOS DA TODAS AS CIDADES

A pesquisa da ANP foi atualizada no último sábado, dia 15 de setembro, com os dados apurados nas bombas dos postos de combustíveis. A diferença é ainda maior quando são analisados os dados do monitoramento de preços da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Nesse sistema, os valores são atualizados diariamente, com base na emissão de notas fiscais.

A gasolina comum já é vendida por R$ 4,89 em um posto de Vitória Crédito: Eduardo Dias

Pelos dados da Sefaz, que incluem as 78 cidades do estado, a cidade de Mantenópolis, na região Noroeste do estado, tem o preço mais alto. Nesta quarta-feira (19), o preço do litro da gasolina em Mantenópolis custava R$ 5,08. O preço mais baixo foi registrado em Itapemirim, no Sul do estado: R$ 4,17. A diferença de preço entre as duas cidades é de R$ 0,91.

O comentarista financeiro da CBN Vitória, Fernando Galdi, avalia que a falta de concorrência em algumas cidades contribui para uma diferença tão grande entre os preços.

"Isso se justifica porque não tem uma concorrência muito grande nessa região (do preço mais alto). O melhor jeito de ter diminuição de preço é gerar concorrência, isso funciona para qualquer tipo de produto. Esse valor de 91 centavos é um valor bastante significativo", analisou Galdi.

O empresário Marcelo Picinatti é dono de um posto de gasolina em Mantenópolis e vende o litro de gasolina por R$ 5,05. Na avaliação dele, a situação pode ficar ainda pior. Ele atribui ao alto custo do frete o impacto no preço praticado na bomba.

"Compra caro, tem que vender caro. Pelo que a gente tá vendo, o preço vai aumentar ainda mais. Vai chegar aos R$ 5,50, não vai demorar, não", disse Picinatti.

O técnico em informática Georgio dos Santos reclama dos preços da gasolina no Espírito Santo e diz que a situação está difícil para quem depende do carro diariamente. Crédito: Eduardo Dias

Georgio dos Santos é técnico de informática e trabalha nos municípios da Grade Vitória. Ele reclama dos preços da gasolina no estado e diz que a situação está difícil para quem depende do carro diariamente.

"O preço está muito abusivo. De um dia para o outro está aumentando muito rápido. Está muito abusivo, não sei nem onde nós vamos parar", reclamou o motorista.