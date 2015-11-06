Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPÍRITO SANTO

Cidade do noroeste capixaba tem recorde de calor com temperatura de 41 °C nesta quinta

Se o calor marcou a tarde desta quinta, pela manhã o que chamou a atenção dos capixabas foi uma névoa que se formou em algumas regiões do Estado

Publicado em 05 de Novembro de 2015 às 21:21

Publicado em 

05 nov 2015 às 21:21
A tarde desta quinta-feira (05) foi uma das mais quentes do ano no Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A maior temperatura registrada no Estado foi no município de Marilândia, onde os termômetros marcaram 41 ºC. Em Mucurici e em Nova Venécia a temperatura passou dos 39 ºC. A maior temperatura registrada em 2015 no Espírito Santo ocorreu em Alegre no mês de outubro: 41,7 °C.
Se o calor marcou a tarde desta quinta, pela manhã o que chamou a atenção dos capixabas foi uma névoa que se formou em algumas regiões do Estado. De acordo com informações do Incaper, a névoa úmida que se formou sobre alguns trechos da Grande Vitória e da Região Sul capixaba foi resultado do aumento da umidade durante a madrugada associada à circulação de ventos fracos. Esse sistema transportou muita umidade para as regiões sul e sudeste do Espírito Santo e grande parte do vizinho Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com o Incaper, o fenômeno é raro, pois, episódios de névoa úmida e nevoeiro não são frequentes nas baixadas da região Sul e da Grande Vitória, mas se formam todos os anos, mesmo que poucas vezes. Existem vários tipos de neblina e nevoeiro.
A névoa úmida que se formou nesta quinta foi do tipo "névoa úmida de encosta". O vórtice ligado à circulação dos ventos de sudeste terminou barrando o aumento exagerado da temperatura máxima no setor sudeste capixaba, que experimentou uma queda de 2 e 3 °C relativos à máxima de quarta-feira (04).
Segundo o Incaper, o forte calor deve persistir sobre norte do estado, nesta sexta-feira (06), mas diminui um pouco nos dias seguintes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados