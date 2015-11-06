Cidade do noroeste capixaba tem recorde de calor com temperatura de 41 °C nesta quinta

A tarde desta quinta-feira (05) foi uma das mais quentes do ano no Espírito Santo, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A maior temperatura registrada no Estado foi no município de Marilândia, onde os termômetros marcaram 41 ºC. Em Mucurici e em Nova Venécia a temperatura passou dos 39 ºC. A maior temperatura registrada em 2015 no Espírito Santo ocorreu em Alegre no mês de outubro: 41,7 °C.

Se o calor marcou a tarde desta quinta, pela manhã o que chamou a atenção dos capixabas foi uma névoa que se formou em algumas regiões do Estado. De acordo com informações do Incaper, a névoa úmida que se formou sobre alguns trechos da Grande Vitória e da Região Sul capixaba foi resultado do aumento da umidade durante a madrugada associada à circulação de ventos fracos. Esse sistema transportou muita umidade para as regiões sul e sudeste do Espírito Santo e grande parte do vizinho Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o Incaper, o fenômeno é raro, pois, episódios de névoa úmida e nevoeiro não são frequentes nas baixadas da região Sul e da Grande Vitória, mas se formam todos os anos, mesmo que poucas vezes. Existem vários tipos de neblina e nevoeiro.

A névoa úmida que se formou nesta quinta foi do tipo "névoa úmida de encosta". O vórtice ligado à circulação dos ventos de sudeste terminou barrando o aumento exagerado da temperatura máxima no setor sudeste capixaba, que experimentou uma queda de 2 e 3 °C relativos à máxima de quarta-feira (04).