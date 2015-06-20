Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MOBILIDADE URBANA

Ciclovia que liga Serra a Vitória é inaugurada em Jardim Camburi

Atualmente a Capital cidade tem 32 quilômetros de ciclovia

Publicado em 20 de Junho de 2015 às 16:26

Publicado em 

20 jun 2015 às 16:26
A ciclovia da avenida Munir Hilal, em Jardim Camburi, Vitória, foi inaugurada neste sábado (20). A pista destinada para ciclistas tem 600 metros e interliga o Bairro de Fátima, na Serra, com a Capital. De acordo com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), com essa nova via o ciclista que sair do município serrano consegue trafegar até Cariacica, passando por Vitória, com segurança e no local adequado para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte.O autônomo José Augusto mora na Serra e trabalha em Jardim Camburi. A bicicleta é o meio de transporte dele diariamente. José conta que gostaria muito que todo seu percurso tivesse ciclovia. Ele tem medo de sofre algum acidente. “Passamos entre caminhões, ônibus e eles não respeitam o ciclista. Era melhor que existisse ciclovia em todos os lugares”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Ciclovia que liga Serra a Vitória é inaugurada em Jardim Camburi
O prefeito da Capital destacou que a mobilidade urbana é uma das prioridades na gestão dele, com objetivo de tornar Vitória a “capital da bicicleta” do Brasil. Atualmente a cidade tem 32 quilômetros de ciclovia.
“De forma segura, hoje uma pessoa pode sair de Serra e ir até o Tancredão por ciclovias e calçadas compartilhadas. Isso é muito importante, pois, começa a dar o desenho que queremos, que é a ciclovia em torno da ilha e trechos internos como esse ligando o miolo da ilha até a orla”, destacou.A prefeitura estuda a implantação de uma ciclofaixa na avenida Maruípe e ciclovias nas avenidas Adalberto Simão Nader e Rio Branco. Segundo o prefeito, o objetivo é retirar o maior número de automóveis das ruas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados