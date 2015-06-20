A ciclovia da avenida Munir Hilal, em Jardim Camburi, Vitória, foi inaugurada neste sábado (20). A pista destinada para ciclistas tem 600 metros e interliga o Bairro de Fátima, na Serra, com a Capital. De acordo com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), com essa nova via o ciclista que sair do município serrano consegue trafegar até Cariacica, passando por Vitória, com segurança e no local adequado para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte.O autônomo José Augusto mora na Serra e trabalha em Jardim Camburi. A bicicleta é o meio de transporte dele diariamente. José conta que gostaria muito que todo seu percurso tivesse ciclovia. Ele tem medo de sofre algum acidente. “Passamos entre caminhões, ônibus e eles não respeitam o ciclista. Era melhor que existisse ciclovia em todos os lugares”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
Ciclovia que liga Serra a Vitória é inaugurada em Jardim Camburi
O prefeito da Capital destacou que a mobilidade urbana é uma das prioridades na gestão dele, com objetivo de tornar Vitória a “capital da bicicleta” do Brasil. Atualmente a cidade tem 32 quilômetros de ciclovia.
“De forma segura, hoje uma pessoa pode sair de Serra e ir até o Tancredão por ciclovias e calçadas compartilhadas. Isso é muito importante, pois, começa a dar o desenho que queremos, que é a ciclovia em torno da ilha e trechos internos como esse ligando o miolo da ilha até a orla”, destacou.A prefeitura estuda a implantação de uma ciclofaixa na avenida Maruípe e ciclovias nas avenidas Adalberto Simão Nader e Rio Branco. Segundo o prefeito, o objetivo é retirar o maior número de automóveis das ruas.