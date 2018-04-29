A ciclista Vanice Fontana foi assaltada no ano passado e também tem medo de pedalar sozinha pelas ruas de Vitória. Crédito: Eduardo Dias

Pegar uma bicicleta e pedalar pelas ruas de Vitória é uma prática comum para centenas de pessoas. Alguns fazem por diversão, outros utilizam a bike como o principal meio de transporte, indo para lá e para cá durante o dia a dia.

Mas independente do estilo de cada um, muitos ciclistas da Capital se preocupam quando o assunto é a falta de segurança e o medo de perder a bicicleta em um assalto. A Praça dos Namorados, na Praia do Canto, é um dos locais onde vários relatos de assaltos tem ocorrido.

Uma das vítimas mais recentes foi o engenheiro civil Leonardo Zon, que foi assaltado na última terça-feira. Ele pedalava com um amigo na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, quando foi abordado por dois homens, um deles armado, e teve sua bicicleta levada. Um prejuízo de quase R$ 4 mil.

Leonardo afirma que muitos ciclistas já não pedalam mais sozinhos, para evitar os assaltos. "Há muito tempo eu já não pedalo sozinho, nós só pedalamos em grupo. No final de semana a gente costuma pedalar bem cedo, mas o horário não é mais um impeditivo (para os ladrões). Nós temos relatos de assaltos às 6 horas da manhã", relatou Leonardo.

Your browser does not support the audio element. Ciclistas reclamam dos roubos de bicicletas na Praça dos namorados

A ciclista Vanice Fontana foi assaltada no ano passado e diz que o número de relatos de assaltos tem crescido bastante nos últimos meses. "Eu faço parte de 10 a 12 grupos de ciclistas da Grande Vitória. Todo dia falam sobre roubo de bike", reclamou a Vanice.

O subsecretário de Segurança de Vitória, Edvandro Sipolatti, afirmou que medidas estão sendo estudadas para melhorar a segurança na região. "Ainda não temos uma estratégia definida de como vai ser essa atuação. Temos que ver os horários e os locais específicos para atuar e tentar pegar as pessoas que estão fazendo esse tipo de roubo", explicou o representante da prefeitura.

A prefeitura de Vitória também já utiliza o aplicativo Bike Registrada, que funciona como uma base de dados onde o proprietário pode colocar o número de identificação da bicicleta, que fica no quadro do veículo. Por meio das informações que o usuário disponibiliza na ferramenta, as autoridades de segurança conseguem encontrá-lo caso possua uma bicicleta roubada que foi identificada em alguma abordagem.