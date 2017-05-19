Ciclistas reclamam de problemas no Bike GV

Ciclistas que utilizam o Bike GV reclamam de vários problemas no serviço. Superlotação, ônibus atrasado, falta de estrutura dentro dos veículos e nos pontos são algumas das queixas dos usuários do transporte específico para quem quer atravessar a Terceira Ponte, entre a Enseada do Suá, em Vitória, e a Praia da Costa, em Vila Velha, carregando a bicicleta.
Ciclista reclamam de problemas no Bike GV
Segundo usuários do Bike GV, muitas vezes os ônibus estão muito cheios de passageiros. Isso acontece principalmente no início da manhã e no fim da tarde, de acordo com alguns ciclistas com quem a reportagem conversou nesta sexta-feira (19). Nesses horários, eles também reclamam de atrasos dos coletivos que atendem a linha entre Praia da Costa e Enseada do Suá.
A enfermeira Ana Carolina Nascimento é usuária do Bike GV e disse que muitas pessoas deixam de usar o transporte por conta dos problemas que enfrentam. “Com o tempo, as pessoas começam a avaliar e, por exemplo, param de deixar o carro em casa porque querem mais conforto. Assim, elas passam a vir de carro, se tiverem essa opção, ou passam a pegar o ônibus normal”, criticou.
O servidor público Célio da Penha utiliza o Bike GV todos os dias para trabalhar, saindo de Vila Velha em direção a Vitória. Ele reclama que os problemas do transporte não são resolvidos pelo governo estadual. “Nós precisamos melhorar essas questões, mas o governo não dá abertura. Ele vem com soluções paliativas que, no caso do Bike GV, não nos atendem”, frisou.
Segundo o gerente de Atendimento ao Usuário da Ceturb, Gilmar Pimenta, os esforços para melhorar o serviço são feitos, mas os problemas não são de fácil resolução. “O Bike GV é um projeto que nós entendemos que deve ser analisado com carinho, mas existem, infelizmente, problemas no próprio sistema que terminam impedindo que a gente consiga operá-lo com toda a normalidade”, disse.
Gilmar Pimenta também afirma que as reclamações que são enviadas pelos usuários do Bike GV são avaliadas e consideradas em estudos para melhorar o serviço. Uma das possíveis melhorias seria a ampliação da capacidade dos ônibus que transportam os ciclistas. No entanto, não há prazo para isso seja feito.