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ADRENALINA

Ciclistas ganham uma alternativa para diversão em Vitória

Uma pista de bicicross está aberta na Praia de Camburi para os praticantes do esporte ou para aqueles que desejam arriscar umas manobras

Publicado em 22 de Janeiro de 2017 às 10:53

Publicado em 

22 jan 2017 às 10:53
Os ciclistas que curtem uma adrenalina ganharam uma alternativa para diversão em Vitória. Uma pista de bicicross está aberta na Praia de Camburi para os praticantes do esporte ou para aqueles que desejam arriscar umas manobras. A pista foi instalada pela prefeitura da Capital ao lado do viaduto da Vale, em frente ao bairro Jardim Camburi.
Na manhã deste domingo (22), durante a inauguração do espaço, uma grande quantidade de amantes do bicicross foi ao local. O estudante Luís Pereira, de 15 anos, que mora em Jardim Camburi, também aproveitou a manhã de domingo na nova pista e aprovou o espaço. “A maioria das pistas é mais longe. Uma aqui, perto de casa, é muito bom”, disse.
O espaço foi proposto pela Federação Espírito-Santense de Ciclismo. São três retas, duas curvas e obstáculos distribuídos em 220 metros de pista, que foi construída em barro e em trechos de asfalto nas curvas e no morro de 11 metros de altura de onde são feitas as largadas.
Ciclistas ganham uma alternativa para diversão em Vitória
Homenagem
A pista recebeu o nome de “Danilo Simões” em homenagem ao ciclista e jornalista que morreu atropelado por uma caminhonete, em agosto de 2015, enquanto pedalava na rodovia Audifax Barcelos, na Serra. Simões foi ciclista por 31 anos e 10 vezes campeão estadual de bicicross.

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