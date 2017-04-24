Ciclistas encerram romarias da Festa da Penha após 8 km de pedaladas

Em mais uma demonstração de fé em Nossa Senhora da Penha, uma multidão de ciclistas realizou a última romaria da Festa da Penha 2017. Idosos, crianças, trabalhadores e famílias inteiras seguiram o percurso entre a Praça de Cobilândia, até o Parque da Prainha, Vila Velha, onde uma missa marcou o fim da Romaria dos Ciclistas.

Your browser does not support the audio element. Ciclistas encerram romaria da Festa da Penha após 8 km pedaladas

Com a imagem da Padroeira do Espírito Santo em cima de um carro de som à frente, os ciclistas pedalaram os oito quilômetros, cantando e rezando. Apesar do tempo nublado, não choveu durante a romaria. O engenheiro Luiz Paulo Silva, morador de Jardim da Penha, Vitória, enfrentou uma garoa enquanto seguia para o início da romaria, mas ele diz que isso não atrapalhou a beleza do evento.

Todos os anos, o engenheiro participa da Romaria dos Homens, mas este ano, decidiu conhecer a procissão dos ciclistas e já decidiu que será de bicicleta que ele vai demonstrar sua fé por Nossa Senhora da Penha nos próximos anos. “Eu prefiro trocar a Romaria dos Homens pela dos Ciclistas todo ano. Eu achei mais interessante, tenho pedalado nos últimos anos e é muito bacana, é emocionante”, disse.

O motorista José Paulo também participou com o filho Miguel, 10 anos, pela primeira vez da procissão de ciclistas. Morador de Cariacica, ele conta que não é muito adepto do transporte em duas rodas, mas por causa de um pedido do filho, decidiu participar. “É uma comemoração muito importante para nossa cidade, nosso Estado. O Miguel também ajudou a fazer minha cabeça para acompanhá-lo”, contou.