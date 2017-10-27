Pedestres e ciclistas vão poder ser multados a partir do ano que vem. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (27) estabeleceu a medida. Atitudes como atravessar em locais onde não é permitida a travessia de pedestres poderão ser punidas com multas.

Your browser does not support the audio element. Ciclistas e pedestres infratores vão ser multados a partir de 2018

Pedestres que ficarem parados em pistas por onde passam veículos também poderão ser autuados. Quem usar vias para fazer festas, práticas esportivas, desfiles ou outras atividades que prejudiquem o trânsito também pode ser multado. Para os pedestres, a punição é de R$ 44,19 pela infração.

Os ciclistas que circularem em locais onde não é permitida a circulação de bicicletas ou que conduzirem de forma considerada agressiva também poderão ser autuados pelos agentes de trânsito. Essas infrações são consideradas médias e os ciclistas poderão ser multados em R$ 130,16.

O diretor do Denatran, Elmer Vicenze, afirma que o objetivo não é aumentar os valores arrecadados com multas. “A intenção não é arrecadação. A intenção é garantir um comportamento adequado pela parte de todos, não só motoristas, mas também pedestres e ciclistas, uma vez que a ação deles pode colocar em risco todos os demais.”