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Ciclistas da Serra reclamam das condições das ciclovias do município

A prefeitura anunciou que até o início de abril o município passaria a adotar o sistema de aluguel de bike, mas quem usa bicicleta mesmo diz que a cidade precisa melhorar e muito as pistas exclusivas para os ciclistas

Publicado em 17 de Março de 2019 às 12:50

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 mar 2019 às 12:50
Ciclistas reclamam da qualidade das ciclovias Crédito: Caíque Verli
Prestes a também ganhar o serviço de aluguel de bicicletas, o município da Serra sofre com a qualidade precária das ciclovias, segundo os ciclistas da cidade.
A prefeitura da Serra anunciou que até o início de abril o município passaria a adotar o sistema de aluguel de bike, mas quem usa bicicleta mesmo diz que a cidade precisa melhorar e muito as pistas exclusivas para os ciclistas.
Ciclistas da Serra reclamam das condições das ciclovias do município
Um desses ciclistas é o motorista Paulo Vítor Neves. Ele usa as ciclovias do município todos os dias para ir ao trabalho e não está satisfeito com o que precisa enfrentar.
"As ciclovias nunca tiveram manutenção, com matos na altura de 1 metro, 2 metros, árvore caída, já vi cobra transitando ali", diz.
Ciclistas reclamam da qualidade das ciclovias Crédito: Caíque Verli
Na avenida Civit II, uma das mais movimentadas da cidade, mal dá para enxergar a pista para ciclistas de tão ruim está a sinalização, como comenta o citologista Antônio Sérgio Siqueira.
"A noite aqui é tudo escuro. Você vê que não tem iluminação. Teria que ter iluminação, faixa, sinalização e que nenhum carro atravessasse de uma pista para outra no meio da ciclovia", detalha.
O aposentado Ananias Batista, que compete no ciclismo, pedala 70 km quatro vezes por semana e reclama que tem dificuldades para treinar: "Na maioria das ciclovias não há interligação entre uma e outra. Tem de Barcelona até Serra Dourada. De Serra Dourada para Audifax não tem. De Barcelona para Laranjeiras tem, mas está precária".
A Prefeitura da Serra foi procurada para comentar as reclamações, e disse que realiza a limpeza as ciclovias com frequência e que uma nova já está programada. Ao todo, a Serra tem 56,31 quilômetros de ciclovias, e um plano cicloviário prevê a implantação de novas vias para ciclistas. São mais de 100 quilômetros previstos, segundo a prefeitura.

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