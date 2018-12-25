Ciclista é atropelada ao atravessar sinal em Goiabeiras

A ciclista Maria da Penha da Silva, 47 anos, foi atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (25), por volta das 10 horas, na Avenida Adalberto Simão Nader, em Goiabeiras, Vitória.
A Guarda Municipal informou que a ciclista atravessou quando o sinal estava aberto para os carros e foi atingida pelo veículo. A vítima mora próximo ao local, no bairro Maria Ortiz. Ela quebrou a perna esquerda e teve ferimentos na cabeça. Foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O irmão da vítima Adelsimar da Silva Corrêa esteve no local. Ele falou que ela saiu para pedalar na praia. O acidente aconteceu quando ela voltava pra casa. "Acho que ela não percebeu que o sinal estada aberto", disse o irmão.