Chuveiro na posição "verão" pode reduzir valor da conta em até 30%

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Em tempo de crise, toda dica de economia é bem-vinda. E no inverno, a redução pode vir de onde menos se espera: do chuveiro elétrico. Considerado o vilão do consumo de energia elétrica na estação mais fria do ano, o uso correto do equipamento pode gerar uma economia na conta de luz.

De acordo com o gestor executivo de Atendimento Comercial da EDP, Vilmar Abreu, no inverno, a tendência é que o consumo de energia elétrica diminua, pois, o ar condicionado não é tão utilizado como no verão. Porém, para que essa economia se reflita na conta de energia, o chuveiro precisa ser usado da maneira racional.

“Como está mais frio, é muito comum que o chuveiro seja usado na posição inverno e acaba consumindo 30% a mais de energia do que se estivesse na posição verão. Nossa orientação, é que mesmo no inverno as pessoas utilizem o chuveiro na posição verão para ter uma economia de 30% quando utiliza o chuveiro”, afirmou.

O consultor de eficiência energética do Senai, Wendel Pacheco, complementou que para reduzir ainda mais o consumo de energia, quem for comprar um chuveiro novo deve optar pelo que possui selo Procel, que é mais econômico. “Quem for adquirir um equipamento deve procurar o que tem o selo Procel e comparar na embalagem dos outros fabricantes qual consumo daquele equipamento. O consumidor deve optar pelo equipamento que tem maior eficiência e menor consumo”, afirmou.