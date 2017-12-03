O final de semana foi de muita chuva no Espírito Santo, com o domingo (3) com o tempo um pouco mais estável na Grande Vitória. E depois desse período, o que ficam são os problemas, como os buracos nas vias que atrapalham e dão prejuízos para os motoristas. As prefeituras afirmam que esperam passar o tempo chuvoso para resolver os problemas definitivamente.

Your browser does not support the audio element. Chuvas diminuem, mas buracos continuam na Grande Vitória

Em Vitória, várias ruas estavam com buracos, como na região da Rodoviária da Capital, no acesso à Segunda Ponte, e também na rua que leva ao bairro Santo Antônio. Outras vias também registraram grandes crateras, como a Avenida Desembargador Santos Neves e a Beira Mar em alguns pontos.

Em Vila Velha o problema era mais visível em bairros onde há registro de alagamentos, como Cobilândia, que ainda tinha água empoçada, na Avenida Carlos Lindenberg, e na Avenida Jair de Andrade, em Itapõa. Na BR 262, motoristas tiveram problemas com em grande buraco em Campo Grande no último sábado (2). O administrador e pastor Renan Radis, de 35 anos, teve um prejuízo de R$ 800 estourando os pneus de seu carro, quando seguia de Cariacica para Vila Velha. “Acabei não vendo. Quando vi estava em cima e é próximo ao posto de combustível. Ao passar estourou e rasgou os pneus do carro, os dois dianteiros e um traseiro. Não teve nem como recuperar”, lamentou o fato.

Em Vitória, aproveitando a estiagem, alguns profissionais realizaram a tapagem de buracos em algumas ruas. A prefeitura informou que em tempos de chuva a única opção é o uso de asfalto a frio, mantendo as condições seguras para o tráfego, em vias onde tem o maior número de veículos. Quando o período de chuva passar, o uso do asfalto quente será feito.

Em Vila Velha, a prefeitura informou que a operação tapa buracos é realizada de segunda à sábado e nesta segunda-feira (4) a ação será retomada, mas é necessário asfalto seco para que as operações sejam intensificadas. Em Cariacica e na Serra, as prefeituras também informaram que estão esperando as chuvas cessarem para intensificar os trabalhos.