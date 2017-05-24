Chuva provoca alagamentos e trânsito lento

O gerente administrativo Glênio Azevedo Silva, de 23 anos, é motociclista e estava passando pelo local. Ele disse que tem medo de sofrer acidente com os alagamentos. “Moto eu até chego aqui na frente, mas ainda assim é perigoso se tiver algum buraco ou bueiro. Muita coisa pode acontecer com isso aqui”, acrescentou.

Foto: Kaique Dias Rádio CBN - Foto: Kaique Dias Rádio CBN"/>O morador de Vila Velha Márcio Gomes da Silva reclama: sempre que chove a situação é a mesma em ItapoãEM ITAPOÃ

No bairro Itapoã mais uma vez a chuva levou problemas aos moradores. Mesmo com a água não entrando dentro das casas, a passagem pelas ruas era dificultada. Em uma das ruas, o dono de bar Márcio Gomes da Silva, de 52 anos, teve que limpar as calçadas do comércio devido a um alagamento. "Tem que ser uma chuva mais forte, como nessa madrugada. Quando é forte chega a entrar no comércio. Teve um vez que estragou muita coisa. Mas ultimamente a água tem escorrido”, explicou.

VALÃO TRANSBORDA

Em Coqueiral de Itaparica o valão transbordou em alguns pontos e, por pouco, o esgoto não foi parar nas ruas. Segundo moradores faltou pouco para isso acontecer. No Fórum de Vila Velha, o estacionamento também ficou tomado pela água acumulada.

PREFEITURA