Chuva não desanima a passagem da Imperatriz do Forte

A forte chuva que caiu sobre o Sambão do Povo no segundo dia do Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (05), não desanimou a Imperatriz do Forte, que abriu os desfiles do Grupo B das escolas de samba do Grupo Especial. A agremiação do bairro Forte São João, em Vitória, homenageou a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e seus 60 anos de existência.A Imperatriz, que entrou na avenida 19 minutos atrasada, percorreu toda a passarela do samba com o cronômetro cravado em 1h12, dois minutos a mais do que o permitido, o que deve fazer com que a agremiação perca 0,06 pontos na disputa pelo título. Antes do desfile, a escola fez um minuto de silêncio em homenagem ao Mestre Ditão, presidente da Unidos de Jucutuquara, que faleceu na última quinta-feira (04). Apesar dos tropeços, alguns buracos e correndo contra o tempo, a escola cumpriu com o prometido: o samba-enredo "Imperatriz vai dar o tom. 60 anos de Fames: uma metamorfose musical" levantou o público.A bateria do mestre Renato Augusto, o Renatinho, que veio representando os maestros da grandes orquestras, deram um show de som e entusiasmo. A comissão de frente também empolgou os foliões com a sua coreografia. Chamou a atenção ainda o luxo dos destaques de chão, com suas plumas, brilhos e penas, como a da Rainha de Bateria Joseana Monteiro.