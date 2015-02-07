Chuva não desanima a passagem da Imperatriz do Forte

A forte chuva que caiu sobre o Sambão do Povo no segundo dia do Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (05), não desanimou a Imperatriz do Forte, que abriu os desfiles do Grupo B das escolas de samba do Grupo Especial. A agremiação do bairro Forte São João, em Vitória, homenageou a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e seus 60 anos de existência.A Imperatriz, que entrou na avenida 19 minutos atrasada, percorreu toda a passarela do samba com o cronômetro cravado em 1h12, dois minutos a mais do que o permitido, o que deve fazer com que a agremiação perca 0,06 pontos na disputa pelo título. Antes do desfile, a escola fez um minuto de silêncio em homenagem ao Mestre Ditão, presidente da Unidos de Jucutuquara, que faleceu na última quinta-feira (04). Apesar dos tropeços, alguns buracos e correndo contra o tempo, a escola cumpriu com o prometido: o samba-enredo "Imperatriz vai dar o tom. 60 anos de Fames: uma metamorfose musical" levantou o público.A bateria do mestre Renato Augusto, o Renatinho, que veio representando os maestros da grandes orquestras, deram um show de som e entusiasmo. A comissão de frente também empolgou os foliões com a sua coreografia. Chamou a atenção ainda o luxo dos destaques de chão, com suas plumas, brilhos e penas, como a da Rainha de Bateria Joseana Monteiro.
As fantasias dos dois casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira foram os que mais chamaram a atenção do público. O primeiro casal, Marcinho e Shayanne, veio do Rio de Janeiro para abrilhantar o espetáculo da Imperatriz e o segundo casal representava a Música Africana.A verde e rosa do Forte São João fez um verdadeiro passeio na história música, desde a Grécia antiga, com a comissão de frente e o abre-alas da escola até os grandes espetáculos da Broadway. Movimentos culturais brasileiros, como o frevo, também foram lembrado na ala das crianças. O desfile terminou com um carro grandioso, que representava a própria Fames. A alegoria entrou na avenida quando o cronômetro marcava cerca de 59 minutos e precisou passar com um pouco mais de pressa pelo Sambão. A verde e rosa levou este ano para a avenida 1.700 membros, 19 alas dois carros alegóricos e um carro-tripé.