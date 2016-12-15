Chuva forte provoca destruição e municípios são colocados sob alerta

A chuva que atinge o Sul do Espírito Santo desde a madrugada desta quinta-feira (15) provocou destruição em diversos municípios e colocou outros em alerta por conta do risco de deslizamentos de terra e alagamentos. Segundo boletim divulgado pela Defesa civil Estadual, dezenas de famílias estão desalojadas ou desabrigadas por conta dos temporais, pelo menos três tiveram ferimentos leves.

Foram emitidos alertas quanto ao risco de deslizamento de terra e inundações para 15 municípios da região sul, segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, Fabiano Bonno. “Eles continuam e estão válidos para esta quinta-feira (15). Estamos falando em volumes expressivos de chuva, mas temos que considerar que essa região já está encharcada e qualquer chuva nesse momento pode trazer mais estragos”, explica.

Em Mimoso do Sul, uma pedra deslocou do alto do morro afetando seis residências e um posto de saúde, que ficou totalmente destruído. Duas pessoas ficaram levemente feridas e a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que direcionou as pessoas para residências próximas. Pelo menos 32 famílias foram afetadas, 26 estão desalojadas e outras seis ficaram desabrigadas.

Uma barreira caiu e interditou parcialmente a BR 482, na saída do município de Alegre para Guaçuí. Na ES 387, que liga Alegre ao distrito do café, a estrada está interditada por causa de alagamento, também houve desabamento. Pelo menos quatro casas apresentam risco de cair.

Em Rio Novo do Sul a enxurrada obstruiu várias vias que dão acesso à região Serrana e Interior. Além disso, a BR 101 encontra-se interditada entre os km 384 e 390 devido a deslizamentos de terra.

Também houve inundação em Conceição do Castelo, Iconha e Anchieta. Já em Alfredo Chaves Devido ao alto volume do rio, os moradores ribeirinhos foram orientados a deixarem suas casas até que o nível do rio baixe. Em Cachoeiro de Itapemirim foram registradas diversas ocorrências de movimento de massas e quedas de árvore.

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