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veja o desvio

Chuva forte causa queda de barreiras e interdita BR 101 no Sul do ES

Equipes da concessionária trabalham na limpeza da pista. Desvio aumenta o trajeto em aproximadamente 1h20

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:36

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:36
Um trecho da BR-101 Sul, no km 434, no município de Atílio Vivacqua, foi totalmente interditado na tarde desta sexta-feira (17) devido a queda de barreiras e árvore. Choveu muito forte na região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da concessionária Eco101 trabalham na sinalização e limpeza da rodovia, que registra congestionamento no local.
O desvio apontado pela PRF deve ser feito pela ES-289, próximo ao Posto dos Motoristas, passando pela sede de Atílio Vivacqua, passando pelo centro de Muqui, pela ES-177, e por Mimoso do Sul, pela ES-391, voltando à BR-101, no sentido Rio de Janeiro. No sentido Vitória, o desvio é o mesmo. A rota alternativa aumenta o trajeto em 1h20m, aproximadamente.
Rota alternativa passa por dentro de Atílio Vivacqua, Muqui e Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/PRF
Sobre a chuva forte que atingiu a região, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta para chuvas e ventos intensos nesta sexta (17) nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O aviso, de grau classificado como "perigo", também é válido para este sábado, nas mesmas regiões.

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