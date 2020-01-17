Chuva forte causa queda de barreiras e interdita BR 101 no Sul do ES

Um trecho da BR-101 Sul, no km 434, no município de Atílio Vivacqua, foi totalmente interditado na tarde desta sexta-feira (17) devido a queda de barreiras e árvore. Choveu muito forte na região, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Equipes da concessionária Eco101 trabalham na sinalização e limpeza da rodovia, que registra congestionamento no local.

O desvio apontado pela PRF deve ser feito pela ES-289, próximo ao Posto dos Motoristas, passando pela sede de Atílio Vivacqua, passando pelo centro de Muqui, pela ES-177, e por Mimoso do Sul, pela ES-391, voltando à BR-101, no sentido Rio de Janeiro. No sentido Vitória, o desvio é o mesmo. A rota alternativa aumenta o trajeto em 1h20m, aproximadamente.

Rota alternativa passa por dentro de Atílio Vivacqua, Muqui e Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/PRF