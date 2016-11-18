A cerimônia de reabertura do Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi cancelada por causa da forte chuva ocorrida na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (18). Mesmo assim, o local já está aberto a visitantes neste sábado (19). Autoridades como o governador Paulo Hartung (PMDB), o prefeito de Vila Velha Rodney Miranda (DEM) e o prefeito eleito Max Filho (PSDB) participariam do evento. A nova cerimônia oficial de abertura tem previsão de acontecer no dia 13 de dezembro.

O Farol ficou fechado durante 10 anos. Para ser reaberto, o local passou por uma grande reforma. A área agora conta com um deque com leme, que simula uma embarcação, e uma exposição permanente de vários tipos de nós da Marinha. Obras também foram realizadas para tornar o ambiente acessível a cadeirantes.

Your browser does not support the audio element. Chuva forte cancela cerimônia de abertura do Farol de Santa Luzia

A visitação poderá ser feita de terça a domingo, sempre das 9 horas às 17h. A visita é conduzida por um guia turístico e pode ser feita em grupos de até 25 pessoas de cada vez. O tempo permitido para circular no espaço é de 20 minutos. Não é permitida a entrada dentro do Farol. Além disso, é proibida a visitação em traje de banho ou sem camisa. A entrada é gratuita.