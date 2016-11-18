Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Chuva forte cancela cerimônia de abertura do Farol de Santa Luzia

Nova cerimônia oficial tem previsão de acontecer no dia 13 de dezembro, na Praia da Costa, em Vila Velha

Publicado em 18 de Novembro de 2016 às 16:53

Publicado em 

18 nov 2016 às 16:53
A cerimônia de reabertura do Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi cancelada por causa da forte chuva ocorrida na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (18). Mesmo assim, o local já está aberto a visitantes neste sábado (19). Autoridades como o governador Paulo Hartung (PMDB), o prefeito de Vila Velha Rodney Miranda (DEM) e o prefeito eleito Max Filho (PSDB) participariam do evento. A nova cerimônia oficial de abertura tem previsão de acontecer no dia 13 de dezembro.
O Farol ficou fechado durante 10 anos. Para ser reaberto, o local passou por uma grande reforma. A área agora conta com um deque com leme, que simula uma embarcação, e uma exposição permanente de vários tipos de nós da Marinha. Obras também foram realizadas para tornar o ambiente acessível a cadeirantes.
Chuva forte cancela cerimônia de abertura do Farol de Santa Luzia
A visitação poderá ser feita de terça a domingo, sempre das 9 horas às 17h. A visita é conduzida por um guia turístico e pode ser feita em grupos de até 25 pessoas de cada vez. O tempo permitido para circular no espaço é de 20 minutos. Não é permitida a entrada dentro do Farol. Além disso, é proibida a visitação em traje de banho ou sem camisa. A entrada é gratuita.
O Farol de Santa Luzia foi erguido em 1870 e inaugurado em 1871. Ele tem 17 metros de altura e alcance de 32 milhas marítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados