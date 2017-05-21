A chuva sobre a Grande Vitória durante todo este domingo (21) atrapalhou manifestantes contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB), que prepararam um ato público na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. O movimento contou com poucas dezenas de integrantes, que tentavam se proteger da chuva e do frio em marquises da praça.
Chuva esvazia protesto contra Temer em Vitória
Segundo um dos líderes do movimento, o coordenador da Frente Brasil Popular, Chico Celso Calmon, outros movimentos devem ocorrer ao longo da semana, pedindo eleições diretas. “Vamos continuar que Temer seja ‘enterrado’ porque ele já é um defunto político. Nossa única saída é o poder do povo, ou seja, por meio de eleições diretas”, argumentou.
Sobre as últimas declarações de Michel Temer, um dos líderes da manifestação e da Frente Povo Sem Medo, Carlos Pereira de Araújo, acredita que Temer esteja tentando ganhar tempo.
“O Michel Temer está tentando enganar a sociedade, ou tentando uma saída para não ser preso, porque pelos fatos ele deve ser processado e preso e isso para um presidente da república é muito vexatório”, pondera.
Uma nova mobilização social é planejada para esta quarta-feira, às 18 horas, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a petição da defesa do presidente Michel Temer que pede a suspensão do inquérito aberto para investiga-lo por suspeita de corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.