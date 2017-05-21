Manifestantes prometeram outras mobilizações contra o presidente Temer Crédito: Kaique Dias Rádio CBN

A chuva sobre a Grande Vitória durante todo este domingo (21) atrapalhou manifestantes contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB), que prepararam um ato público na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. O movimento contou com poucas dezenas de integrantes, que tentavam se proteger da chuva e do frio em marquises da praça.

Your browser does not support the audio element. Chuva esvazia protesto contra Temer em Vitória

Segundo um dos líderes do movimento, o coordenador da Frente Brasil Popular, Chico Celso Calmon, outros movimentos devem ocorrer ao longo da semana, pedindo eleições diretas. “Vamos continuar que Temer seja ‘enterrado’ porque ele já é um defunto político. Nossa única saída é o poder do povo, ou seja, por meio de eleições diretas”, argumentou.

Sobre as últimas declarações de Michel Temer, um dos líderes da manifestação e da Frente Povo Sem Medo, Carlos Pereira de Araújo, acredita que Temer esteja tentando ganhar tempo.

“O Michel Temer está tentando enganar a sociedade, ou tentando uma saída para não ser preso, porque pelos fatos ele deve ser processado e preso e isso para um presidente da república é muito vexatório”, pondera.