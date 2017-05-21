Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Política

Chuva esvazia protesto contra Temer em Vitória

Um dos líderes do protesto chamou o presidente de "defunto político"

Publicado em 21 de Maio de 2017 às 17:25

Publicado em 

21 mai 2017 às 17:25
Manifestantes prometeram outras mobilizações contra o presidente Temer Crédito: Kaique Dias Rádio CBN
A chuva sobre a Grande Vitória durante todo este domingo (21) atrapalhou manifestantes contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB), que prepararam um ato público na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. O movimento contou com poucas dezenas de integrantes, que tentavam se proteger da chuva e do frio em marquises da praça.
Chuva esvazia protesto contra Temer em Vitória
Segundo um dos líderes do movimento, o coordenador da Frente Brasil Popular, Chico Celso Calmon, outros movimentos devem ocorrer ao longo da semana, pedindo eleições diretas. “Vamos continuar que Temer seja ‘enterrado’ porque ele já é um defunto político. Nossa única saída é o poder do povo, ou seja, por meio de eleições diretas”, argumentou.
Sobre as últimas declarações de Michel Temer, um dos líderes da manifestação e da Frente Povo Sem Medo, Carlos Pereira de Araújo, acredita que Temer esteja tentando ganhar tempo.
“O Michel Temer está tentando enganar a sociedade, ou tentando uma saída para não ser preso, porque pelos fatos ele deve ser processado e preso e isso para um presidente da república é muito vexatório”, pondera.
Uma nova mobilização social é planejada para esta quarta-feira, às 18 horas, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a petição da defesa do presidente Michel Temer que pede a suspensão do inquérito aberto para investiga-lo por suspeita de corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados