Rua Emygdio Ferreira Sacramento, em Aribiri Crédito: Eduardo Dias

O cenário de alagamentos voltou a fazer parte da rotina dos moradores de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (18), após chuvas fortes. Ruas de diversos bairros ficaram tomadas pela água e não foram poucas as ocasiões onde os pedestres se arriscaram a caminhar em contato com a sujeira.

De acordo com a Defesa Civil municipal, que monitora os pluviômetros instalados em vários locais da cidade, Vila Velha já recebeu pelo menos 70 milímetros de chuva nas últimas 24 horas - quatro vezes mais que o esperado, já que a previsão inicial era de 15 milímetros. Coqueiral de Itaparica, Aribiri e Jaburuna são os bairros mais castigados pelas chuvas, segundo a prefeitura.

Em Itapoã, o temporal começou durante a madrugada e no início da manhã alguns locais ficaram alagados. A rua Antônio Régis dos Santos ficou coberta pela água e muitos motoristas preferiram escolher outros caminhos. A rua Alan Kardec, no bairro Divino Espírito Santo, também estava alagada e algumas sacolas de lixo foram levadas pela correnteza.

Your browser does not support the audio element. Chuva em Vila Velha é quatro vezes maior que o esperado em 24 horas

Trechos da Avenida Carlos Lindenberg e do bairro Cobilândia também registraram alagamentos. O motorista Edgar torres passou por alagamentos na Avenida Lindenberg e reclamou da situação.

"Infelizmente isso é muito triste. Entra prefeito, sai prefeito e continua e mesma coisa. Só ficam na promessa de melhorar esse escoamento da água e fazem paliativos. Infelizmente, continua a mesma coisa", opinou o motorista.

O técnico em informática Élcio Anastácio é morador de Aribiri, em Vila Velha, e reclama do alagamento que afirma acontecer sempre que chove Crédito: Eduardo Dias

O técnico em informática Élcio Anastácio é morador de Aribiri e afirmou que os alagamentos no bairro são recorrentes. Ele foi um dos pedestres que precisou andar dentro da água suja para chegar ao destino que queria.

“Desse jeito aqui não dá não. Chega no tempo de eleição o povo fica pedindo voto. A gente vai passar, mas, em vez de passar por um lugar seco, com saneamento, a gente passa no meio dessa água. A gente não é nadador para passar aqui (dentro da água), com isso aqui tudo afundado”, reclamou o morador de Aribiri.