A doméstica Léia Garcia contou que essa foi é a terceira vez, neste ano, que a residência dela ficou cheia d'água Crédito: Caíque Verli

Mais uma vez, a chuva gerou transtorno na Grande Vitória. Moradores de Cariacica e Vila Velha que tiveram as casas invadidas pela água há menos de um mês, voltaram, nesta quarta-feira (09), a sofrer com os alagamentos e desabamentos.

Your browser does not support the audio element. Chuva destrói muros e alaga ruas na Grande Vitória

No bairro Vista Mar, em Cariacica, um muro desabou e o quarto de uma casa foi destruído pela chuva forte. Três pessoas estavam dormindo no quarto, quando houve a destruição, sendo duas crianças, de seis e oito anos, e a mãe delas. A mulher ficou ferida sem gravidade.

Em Vila Velha, um dos bairros mais prejudicados foi Nova América. O Rio Marinho transbordou e várias casas ficaram alagadas. A doméstica Léia Garcia contou que essa foi a terceira vez, neste ano, que a residência dela ficou cheia d'água: "Não tem nem como ficar dentro de casa. Tem que ficar de bota. Já é a terceira, quarta vez que fica assim só neste ano".

O representante comercial Paulo Sergio de Souza, de 63 anos, que é conhecido também por ter trabalhado como Papai Noel em um shopping de Vila Velha, também teve vários cômodos alagados.

Paulo Sergio de Souza, que já trabalhou como Papai Noel, teve a casa inundada Crédito: Caíque Verli

"Está inundado. Está indo água na cozinha, na copa, no quarto, banheiro tudo lotado. Suspendi algumas coisas que não podiam molhar. O que pode, molhar, como geladeira, não tem problema", relatou.

Aposentada e moradora do bairro há mais de 30 anos, Idalina Corteletti, de 73 anos, reclamou que os alagamentos ficaram mais frequentes nos últimos anos.

"Agora qualquer chuva, o rio Marinho transborda, entra pela rua, na calçada e segue em frente", disse.

Grandes volumes de chuva foram observados sobre o Espírito Santo nas últimas 24 horas. Segundo o Climatempo, para os padrões de maio, a quantidade de chuva foi bastante elevada. A média de chuva normal para o estado em maio não supera os 100 mm. Para Vitória, por exemplo, a média de chuva fica em torno de 74 mm.