Mais uma vez, a chuva gerou transtorno na Grande Vitória. Moradores de Cariacica e Vila Velha que tiveram as casas invadidas pela água há menos de um mês, voltaram, nesta quarta-feira (09), a sofrer com os alagamentos e desabamentos.
Chuva destrói muros e alaga ruas na Grande Vitória
No bairro Vista Mar, em Cariacica, um muro desabou e o quarto de uma casa foi destruído pela chuva forte. Três pessoas estavam dormindo no quarto, quando houve a destruição, sendo duas crianças, de seis e oito anos, e a mãe delas. A mulher ficou ferida sem gravidade.
Em Vila Velha, um dos bairros mais prejudicados foi Nova América. O Rio Marinho transbordou e várias casas ficaram alagadas. A doméstica Léia Garcia contou que essa foi a terceira vez, neste ano, que a residência dela ficou cheia d'água: "Não tem nem como ficar dentro de casa. Tem que ficar de bota. Já é a terceira, quarta vez que fica assim só neste ano".
O representante comercial Paulo Sergio de Souza, de 63 anos, que é conhecido também por ter trabalhado como Papai Noel em um shopping de Vila Velha, também teve vários cômodos alagados.
"Está inundado. Está indo água na cozinha, na copa, no quarto, banheiro tudo lotado. Suspendi algumas coisas que não podiam molhar. O que pode, molhar, como geladeira, não tem problema", relatou.
Aposentada e moradora do bairro há mais de 30 anos, Idalina Corteletti, de 73 anos, reclamou que os alagamentos ficaram mais frequentes nos últimos anos.
"Agora qualquer chuva, o rio Marinho transborda, entra pela rua, na calçada e segue em frente", disse.
Grandes volumes de chuva foram observados sobre o Espírito Santo nas últimas 24 horas. Segundo o Climatempo, para os padrões de maio, a quantidade de chuva foi bastante elevada. A média de chuva normal para o estado em maio não supera os 100 mm. Para Vitória, por exemplo, a média de chuva fica em torno de 74 mm.
Segundo o boletim divulgado no final da manhã desta quarta-feira (09) pela Defesa Civil Estadual, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi o município onde mais choveu no Estado, com um acumulado de 124,9 milímetros em um período de 24 horas, seguido por Alfredo Chaves, com 117 milímetros. Moradores de Alfredo Chaves, que fica a 83 km da capital, ficaram isolados por causa dos alagamentos.