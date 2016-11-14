Mais de 40 famílias tiveram que deixar suas casas desde o último sábado em todo Estado por causa das chuvas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, somente em Cachoeiro de Itapemirim, 36 famílias ficaram desalojadas. Fundão, Viana e Cachoeiro de Itapemirim são as cidades mais prejudicadas com as chuvas. E a situação pode piorar: segundo o Incaper, a chuva deve continuar em todo estado até a próxima sexta-feira (18).

Your browser does not support the audio element. Chuva deixa mais de 40 famílias desalojadas e Incaper emite alerta para o Estado

A chuva tão esperada pelos capixabas chegou, mas com ela veio também os alagamentos e riscos de desmoronamento. O Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (CENAD), enviou alerta de risco de deslocamento de massa em 15 municípios do Estado, incluindo a Grande Vitória. O Incaper também emitiu alerta de chuva forte para todos os municípios do Espírito Santo.

De acordo com o meteorologista do Incaper, Ivaniel Foro, para esta terça-feira (15), existe a possibilidade de chuvas significativas em todo estado, inclusive, nos municípios da Grande Vitória que fazem limite com a Região Serrana, como Viana, Fundão e Serra.

“É possível que dentro dessa área, um pouco mais próxima da montanha, possa acontecer chuvas com intensidade mais considerável, principalmente, nesta terça-feira. Não descartamos essa possibilidade, por isso, o alerta do Incaper vale para o Estado todo”, disse.