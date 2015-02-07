Chuva dá trégua e Unidos de Barreiros homenageia Cariacica

A chuva deu trégua para que a história de Cariacica fosse contada na avenida do samba, no início da madrugada deste sábado (06). Com mais de dez minutos de atraso, a Unidos de Barreiros, quarta escola a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, apostou nas belezas e riquezas do município capixaba para melhorar o resultado no carnaval neste ano.

Os mais de 1.600 componentes da agremiação cantaram e convidaram o público a entoar o enredo "Eu pulso a cidade que corre em minhas veias: Cariacica". A escola contou 14 alas. Apesar do esforço para tentar garantir uma vaga no grupo Especial A em 2016, o carro abre alas apresentou falhas na estrutura.

A carcaça metálica que sustentava uma caravela, na parte interna da alegoria, ficou à mostra, pois o material que garantia o acabamento superficial se desprendeu. Ao todo, a Unidos de Barreiros levou para avenida três carros alegóricos e dois tripés.

O objetivo da escola em fazer com que a população conheça melhor Cariacica e se sinta orgulhosa da cidade foi alcançado. O prefeito do município, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, que estava acompanhando a concentração antes do início do desfile, classificou como brilhante a escolha da agremiação.