Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CARNAVAL DE VITÓRIA

Chuva dá trégua e Unidos de Barreiros homenageia Cariacica

Apesar do esforço para tentar garantir uma vaga no grupo Especial A em 2016, o carro abre alas apresentou falhas na estrutura

Publicado em 07 de Fevereiro de 2015 às 06:04

Publicado em 

07 fev 2015 às 06:04
A chuva deu trégua para que a história de Cariacica fosse contada na avenida do samba, no início da madrugada deste sábado (06). Com mais de dez minutos de atraso, a Unidos de Barreiros, quarta escola a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, apostou nas belezas e riquezas do município capixaba para melhorar o resultado no carnaval neste ano.
Os mais de 1.600 componentes da agremiação cantaram e convidaram o público a entoar o enredo "Eu pulso a cidade que corre em minhas veias: Cariacica". A escola contou 14 alas. Apesar do esforço para tentar garantir uma vaga no grupo Especial A em 2016, o carro abre alas apresentou falhas na estrutura.
A carcaça metálica que sustentava uma caravela, na parte interna da alegoria, ficou à mostra, pois o material que garantia o acabamento superficial se desprendeu. Ao todo, a Unidos de Barreiros levou para avenida três carros alegóricos e dois tripés. 
O objetivo da escola em fazer com que a população conheça melhor Cariacica e se sinta orgulhosa da cidade foi alcançado. O prefeito do município, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, que estava acompanhando a concentração antes do início do desfile, classificou como brilhante a escolha da agremiação.
"Seremos muito bem representados na avenida este ano. Uma homenagem como esta só reforça a cultura e a importância de nossa terra", declarou à Rádio CBN Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados