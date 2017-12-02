Chuva causa estragos em ruas e rodovias no Espírito Santo

A chuva não dá trégua e coloca várias cidades no Espírito Santo em estado de alerta neste sábado (2). A situação é mais complicada no interior do Estado. Em Santa Leopoldina, na Região Serrana, por exemplo, o Rio Santa Maria está cheio e já teria chegado no nível do estacionamento municipal, que foi interditado. Há risco de inundação na cidade, segundo a Defesa Civil Estadual.

Your browser does not support the audio element. Chuva causa estragos em ruas e rodovias no ES

Em Vitória, de acordo com a Defesa Civil Estadual há risco de deslizamento em encostas. Buracos foram encontrados em vias importantes, como a Américo Buaiz, na altura da Assembleia Legislativa e na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo ao Palácio do Café.

Na Serra, já são registrados deslizamentos. Uma casa em Nova Carapina 1 foi atingida, mas ninguém ficou ferido. Em Cariacica e Vila Velha, os pontos mais críticos de alagamentos foram os bairros de Sotelândia e Cobilândia. Uma cratera foi registrada na BR 262 em Campo Grande, na saída da rua Palestina, próximo à saída do Terminal.

A situação também ficou complicada durante a manhã para os motoristas na Rodovia do Contorno, como informou o ouvinte Zedequias Linhares. “Muita chuva no Contorno neste momento, muita área de alagamento, na região de Cariacica, próximo à Coca Cola, muitas áreas propícias a deslizamento de veículos.”

Um barranco deslizou próximo ao quilômetro 77 da BR 262 em um trecho que fica próximo a Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo, na manhã deste sábado (2). O acidente, que não deixou feridos, bloqueou uma pista e meia durante a manhã e a via só foi liberada ao meio-dia.

Outro deslizamento aconteceu em Viana, no km 310 da BR 101, próximo ao Seringal. Até o fechamento desta reportagem, o trânsito estava fluindo em pare e siga no sentido Viana.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiro Carlos Wagner, orienta que os motoristas não façam ultrapassagens em momentos de chuva forte, seguir o fluxo da via em velocidade moderada, usar os farois baixos e não entrar com o carro em regiões alagadas.

“A força da chuva pode ter provocado a abertura de algum buraco, e com isso seu carro pode cair. Então a gente não consegue observar se tem buraco naquela via. Não utilize essas vias alagadas para tráfego de forma alguma. Nem muito menos deixar as crianças brincarem em ruas alagadas neste momento.”