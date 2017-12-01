O dia de chuva intensa causou transtornos em toda a Grande Vitória. Em Vila Velha, Serra e Cariacica, famílias tiveram que deixar suas casas que corriam risco de desabamento. As Defesas Civis da região metropolitana também registraram alagamentos e deslizamentos de encostas.

Your browser does not support the audio element. Chuva causa deslizamentos e transtornos na Grande Vitória

No bairro Jaburuna, em Vila Velha, a faxineira Maria da Penha Casotti, de 52 anos, teve a casa condenada pela Defesa Civil. Com a chuva desta sexta-feira (1º), apareceram rachaduras no imóvel. Para piorar a situação, na última semana, uma ventania arrancou telhas da casa de Maria da Penha. Quando vai ao banheiro, ela conta que precisa usar uma sombrinha.

A mulher diz que passaria a noite com o filho mais novo na casa de uma amiga. O filho mais velho dormiria na casa da namorada dele. No entanto, Maria da Penha conta com tristeza que essa é uma solução provisória e que não tem para onde ir. Ela também diz que teme pela segurança da família na casa onde vive. “Eu estou com muito medo, sim. Pode descer tudo a qualquer momento.“

A Defesa Civil de Vitória informou que não houve registros de pessoas feridas ou de desabrigados por conta da chuva. Também não foram registradas ocorrências de deslizamentos em áreas residenciais. Mesmo assim, há quem tema pela segurança da própria família na Capital. Esse é o caso da auxiliar de serviços gerais Luzinete Rodrigues, de 52 anos, que mora no bairro Forte São João.

Em 2013, ela teve que sair de casa por conta de um deslizamento muito próximo à residência dela. Mas o medo não passou para Luzinete. Hoje, ela teme que aconteça um novo deslizamento no local onde mora. “Quando fica essa chuva insistente, que não passa, eu fico assustada. Eu ainda tenho trauma. Toda vez que chove, eu deixo a porta só na chave e não boto cadeado no portão porque eu tenho esse trauma.”

De acordo com a Defesa Civil de Cariacica, uma casa teve que ser isolada por conta do deslizamento de um barranco, no bairro Flexal 2. Uma senhora e as duas filhas dela tiveram que deixar o imóvel. Também houve registro de um outro deslizamento em Porto de Cariacica, mas não houve feridos ou imóveis danificados.