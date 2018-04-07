Chuva causa alagamentos em vários bairros da Grande Vitória

A chuva da madrugada e início da manhã deste sábado (07) deixou várias ruas alagadas na Grande Vitória. Vila Velha foi o município mais afetado. Em bairros como Cobilândia, Marilândia e Alvorada a água chegou a entrar dentro das casas.
A Avenida Carlos Lindenberg registrou vários pontos de alagamento. Na Rodovia Darly Santos o motorista teve dificuldade para transitar nos dois sentidos.
7861 - Patricia Scalzer - Chuva causa alagamentos em varios bairros da Grande Vitoria - 1.22s - 07-04-18.mp3
Na Praia da Costa e Itapõa várias ruas também ficaram alagadas. Nas avenidas Francelina Setubal e Luciano das Neves a água ficou acima dos pneus dos carros e veículos não conseguiram passar pelas vias. Muitos motoristas transitaram na contra-mão para fugir da água.
De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira Filho, não há nenhum desalojado ou desabrigado no município. As estações de bombeamento da Praia da Costa e Guaranhuns foram acionadas ainda durante a madrugada.
Em Cariacica houve registro de alagamentos em Santana, Itacibá e Jardim América. Em Viana moradores do bairro Arlindo Vilaschi registraram ruas alagadas.
Segundo dados da estação convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Vitória choveu nas últimas 24 horas, entre a manhã de sexta-feira manhã de sábado, 58.3 mm.