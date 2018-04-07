Chuva causa alagamentos em vários bairros da Grande Vitória

A chuva da madrugada e início da manhã deste sábado (07) deixou várias ruas alagadas na Grande Vitória. Vila Velha foi o município mais afetado. Em bairros como Cobilândia, Marilândia e Alvorada a água chegou a entrar dentro das casas.

A Avenida Carlos Lindenberg registrou vários pontos de alagamento. Na Rodovia Darly Santos o motorista teve dificuldade para transitar nos dois sentidos.

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Na Praia da Costa e Itapõa várias ruas também ficaram alagadas. Nas avenidas Francelina Setubal e Luciano das Neves a água ficou acima dos pneus dos carros e veículos não conseguiram passar pelas vias. Muitos motoristas transitaram na contra-mão para fugir da água.

De acordo com o assessor adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Augusto Bandeira Filho, não há nenhum desalojado ou desabrigado no município. As estações de bombeamento da Praia da Costa e Guaranhuns foram acionadas ainda durante a madrugada.

Em Cariacica houve registro de alagamentos em Santana, Itacibá e Jardim América. Em Viana moradores do bairro Arlindo Vilaschi registraram ruas alagadas.