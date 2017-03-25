A Páscoa pode ser uma boa oportunidade para quem deseja aumentar a renda. A cada ano, os ovos de páscoa artesanais competem diretamente com os ovos de chocolate industrializados. Para quem já trabalha com confeitaria ao longo do ano, essa é a época onde as encomendas aumentam significativamente. Este período do ano também pode ser propício para quem tem uma outra profissão, mas vê na procura por algo diferenciado uma oportunidade para incrementar a renda.

A servidora pública Renata Neitzl há dois anos vende ovos de colher no período da Páscoa. Renata conta que gosta de cozinhar pratos doces, por isso, decidiu fazer os ovos de chocolate artesanais. A servidora conta que no ano passado recebeu muitas encomendas e este ano a procura deve ser maior. Segundo ela, as pessoas têm percebido que os ovos artesanais são mais saborosos e mais econômicos.

Your browser does not support the audio element. Chocolates artesanais geram renda e oportunidades durante a Páscoa

“Os preços desses ovos normais, tradicionais estão com valores abusivos, muito caro. Já os ovos gourmets, de colher, são artesanais, caseiros, têm um sabor diferente. Além disso, fazemos com amor, carinho, porque gostamos”, disse à Rádio CBN.

Já no caso da Sílvia Melo, foi a falta de oportunidade que a levou para o mundo dos doces e chocolates. Depois que a empresa onde ela trabalhava como coordenadora administrativa fechou as portas e, diante da falta de vagas de emprego no mercado, ela decidiu se especializar em confeitaria.

Há dois anos ela trabalha como confeiteira e na Páscoa, os ovos de colher incrementam a renda. Segundo ela, a procura por ovos artesanais vem crescendo a cada ano. “Hoje, o cliente prefere comprar um ovo recheado, gourmet, onde ele pode saborear, do que só propriamente o chocolate, que é o que o industrializado oferece hoje”, explicou.