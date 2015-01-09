Candidato à presidência da Câmara Federal, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) visitou o Espírito Santo nesta sexta-feira (09) em busca do apoio da bancada capixaba para as eleições que começam em fevereiro. Como é candidato do Governo Federal, Arlindo conta automaticamente com o apoio dos deputados capixabas do PT, mas ele garante que terá mais da metade dos votos da bancada do Espírito Santo.“Conversei com a bancada capixaba e tenho a convicção que terei a maioria da bancada na nossa candidatura. Não me cabe detalhar, mas nós deveremos ter dois turnos nas eleições e vou trabalhar para no segundo turno ampliar o número de votos aqui“, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Chinaglia busca apoio de bancada capixaba para eleição da Presidência na Câmara Federal

Na disputa pela presidência da Câmara, Arlindo disputa o posto com outro candidato de um partido que compõe o Governo Federal, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Apesar disso, Cunha prega oposição à presidente Dilma e as eleições têm dividido apoiadores do Executivo. Cunha já visitou o Espírito Santo no mês passado e garantiu parcerias em pleitos de interesse capixaba. O mesmo foi feito por Arlindo.

“Já me comprometi com o governador Hartung que se eleitor for, aqui farei minha primeira visita“, declarou.

No encontro realizado nesta sexta, estiveram presentes oito dos deputados eleitos do Estado. Só estiveram ausentes Max Filho (PSDB) e Givaldo Vieira, que é do PT, mas não pode comparecer por estar viajando. O deputado Helder Salomão (PT) acredita que vai conseguir unir a bancada capixaba em torno do nome de Arlindo Chinaglia.

“É possível sim ter essa maioria, estamos trabalhando para isso e aqui também participaram das conversas o governador e o senador Ricardo Ferraço e a senadora Rose de Freitas, aumentando o diálogo”, complementou.