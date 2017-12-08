Chegada do verão aumenta o sinal de alerta contra a dengue

Crédito: Eduardo Dias

O verão está chegando, e com ele também aumenta a quantidade de alertas de prevenção ao surto de dengue. Por esse ser um período quente e com frequentes pancadas de chuva, a velocidade de reprodução do mosquito Aedes aegypti é ampliada. Além da dengue, existe o temor pela zika e chikungunya.

Por isso, as prefeituras da Grande Vitória estão reforçando as campanhas para combater os possíveis focos de infestação. Nesta sexta-feira (8) foi celebrado o "Dia D" de Mobilização contra o Aedes aegypti. Em Vitória, uma ação para aumentar a conscientização do público foi realizada no bairro Nova Palestina, uma das regiões com maior incidência dos casos de dengue na Capital. Na ocasião, agentes da prefeitura entregaram panfletos com dicas para combater os mosquitos.

Com a atenção ao combate da doença redobrada para o verão, a gerente de vigilância em saúde de Vitória, Arlete Frank, afirmou que a Capital conta com a atuação de 170 agentes percorrendo os bairros.

"No período do verão a temperatura é mais alta e temos picos de chuva. Isso faz com que o o mosquito reduza o tempo de evolução dele. A transformação de um mosquito em adulto leva em média 14 ou 15 dias, no verão esse tempo reduz até para 10 dias", explicou Arlete Frank.

As ações prevenção da Prefeitura de Cariacica, que conta com 48 agentes, foram reforçadas em bairros como Nova Rosa da Penha, Flexal II, Porto de Santana, Castelo Branco, Jardim América e Porto Novo. A secretária municipal, Stéfane Legran, destacou a importância dos combates nas residências.

Crédito: Eduardo Dias

"A nossa preocupação é com a prevenção e com a educação. O foco domiciliar é a nossa principal preocupação porque é onde temos tenho uma proliferação maior mosquito", disse Stéfane Legran.

Na Serra, que divide o combate em regiões, as áreas que mais preocupam são as regiões de Nova Almeida e Serra Sede. Em Vila Velha, as ações do "Dia D" foram realizadas na Praia das Gaivotas.

Um recente levantamento mostrou que, dentre os 357 municípios brasileiros em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya, 23 municípios capixabas estão em alerta.