Chegada de lama ao mar deve ser monitorada até o fim do período chuvoso

O impacto da lama que desceu pela calha do Rio Doce e chegou ao mar em Regência, Linhares, já está sendo monitorado todos os dias em tempo real e deve permanecer sob vigilância até que termine o período chuvoso na região norte do Espírito Santo.

Segundo a Ministra de meio Ambiente, Izabella Teixeira, nesta época do ano é normal que as chuvas movimentem sedimentos e façam com que a água fique mais turva, no entanto, ainda há forte presença de rejeitos em deslocamento, por isso, analises devem ser realizadas. “Eu prevejo o monitoramento até o fim da temporada de chuva para avaliar o que está chegando na foz do rio, além do que tradicionalmente chega”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Chegada da lama ao mar deve ser monitorada até o fim do período chuvoso

A ministra explicou que no percurso muita lama pode ter se prendido entre as pedras e nas barragens e, com a chuva, esses sedimentos acabam se soltando e seguem em direção ao mar. Esse movimento pode causar diversas alterações na turbidez da água ao longo dos dias, impedindo em alguns momentos o tratamento, como aconteceu em Colatina nesta terça-feira (24). A captação de água no rio foi suspensa e só foi retomada nesta quarta-feira (25), após análises técnicas.

Dados de referência sobre a qualidade da água no manancial antes da tragédia serão utilizados para fins de comparação e desenvolvimento de ações para recuperação do Rio do Doce. Izabella explicou que apesar dos impactos serem grandes na região, a dispersão da pluma de lama está dentro do que já era previsto por diversas organizações ambientais. “Do que eu vi na minha visita com o governador, é que a pluma está em um cenário seguro, dentro das projeções”, declarou.

Impacto na fauna

Sobre os impactos da lama na fauna nativa, a ministra alega que ainda não é possível afirmar o tamanho da destruição, mas reconhece que a mortandade dos animais, entre eles espécies endêmicas da região, se deram por diversos fatores. Segundo ela, alguns animais que vivem no fundo do rio foram literalmente enterrados pela lama, já outros tentaram fugir e acabaram encontrando água salgada e morreram, entre outros fatores.