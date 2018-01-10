Chega ao fim a greve de ônibus. Rodoviários terão 3% de reajuste

Viagem na linha 591 que faz a o trajeto entre o terminal de Campo Grande em Cariacica a Serra Sede durante a greve dos rodoviários Crédito: Sullivan Silva

Depois de 16 dias, chegou ao fim a mais longa greve dos rodoviários da Grande Vitória nos últimos 20 anos. Na tarde desta quarta-feira (10), os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) julgaram o dissídio coletivo da categoria e decidiram pelo reajuste de 3% dos salários dos motoristas e cobradores.

No fim da audiência, os desembargadores determinaram o fim imediato da greve dos rodoviários que começou no dia 26 de dezembro. Antes mesmo de a audiência terminar, o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), Edson Bastos, entrou em contato com todas as garagens orientando todos os trabalhadores a voltarem ao serviço. Porém, no início da noite, ele recuou e informou que não seria possível voltar com 100% da frota ainda nesta quarta.

Your browser does not support the audio element. Chega ao fim a greve de ônibus. Rodoviários terão 3 porcento de reajuste

Com o reajuste de 3%, os motoristas, que recebiam R$ 2.164,00, passam a ganhar R$ 2.228. Já os cobradores possuíam um salário base de R$ 1.125 agora vão passar a ganhar R$ 1.158. Além disso, o TRT determinou um reajuste de 3% no ticket alimentação, que era de R$ 684 e passa para R$ 704.

Para o presidente do Sindirodoviários, o resultado do julgamento foi positivo para a categoria. “Eu acho que aqui nós saímos vitoriosos mesmo em relação às cláusulas que estavam de acordo com a reforma trabalhista. Não entrou nada para a categoria. Nós mantivemos todas as cláusulas da convenção antiga.”

A Justiça do Trabalho também decidiu por um reajuste de 3% no plano de saúde para os empregadores. Os rodoviários pediam que a classe patronal assumisse integralmente esses gastos. Atualmente, segundo Edson Bastos, o plano familiar dos motoristas custa custa R$ 176 e o plano individual, R$ 70.

O patronato também pediu a compensação dos dias não trabalhados e o desconto salarial proporcional para quem não trabalhou durante a greve. No entanto, o TRT-ES rejeitou o pedido e decidiu não haverá descontos nem compensação das horas.