Chega a 9 mil o número de casos de dengue no Estado

O número de casos de dengue no Espírito Santo não para de crescer em 2015: entre os meses de janeiro e maio foram 9.001 notificações, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Destes, 207 são suspeitas da forma grave. Dez mortes foram confirmadas e outras 13 estão sob investigação. No mesmo período, a taxa de incidência da doença no Estado ficou em 231,68.

Por causa do aumento, uma reunião com os municípios atingidos foi convocada pela secretaria.Apesar de ser um número menor se comparado ao mesmo período do ano passado, o alerta da Sesa se dá pela concentração de casos e o crescimento das ocorrências nas quatro últimas semanas, segundo a gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues.

"Nossa preocupação agora é que esse aumento começou há quatro semanas. Nesse mesmo período do ano passado, nós tínhamos, em média, 750 casos por semana. Agora estamos com mil casos. E isso pode aumentar. Por isso, alertamos a população de que cada pessoa é responsável pelo combate. É importante que elas estejam atentas e saibam os sinais de alarme para procurar o atendimento de saúde", afirmou.Os sinais de alarme, frisa Gilsa, são dor abdominal intensa, dificuldade de respirar, sensação de desmaio, presença de sangramento e prostração intensa, quando a pessoa fica muito cansada e de cama. A pessoa que apresentar esses sintomas deve procurar o atendimento de saúde mesmo que a febre tenha diminuído.A doença está concentrada em 25 municípios das regiões Norte, Sul, Central do Estado, além da Grande Vitória, são eles: Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Boa Esperança, Cariacica, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Fundão, Itapemirim, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Rio Bananal, São Mateus, Sooretama, Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha, Viana e Vitória..As chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas é apontada como fator primordial do aumento de pessoas infectadas pelo mosquito Aedes aegypti. Historicamente, neste período do ano os números de casos notificados costumam diminuir. O período de maior registro de casos costuma ser de novembro a maio.