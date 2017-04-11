Chefe de uma das maiores quadrilhas de roubos a caixas eletrônicos do país é preso no ES

Delegacia Patrimonial, em Vitória Crédito: Edson Chagas Arquivo

Foi preso o homem apontado como mentor de uma das maiores quadrilhas de roubos a caixas eletrônicos do país. José Roberto Melo, de 38 anos, conhecido como “JR”, foi preso por policiais da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP). De acordo com informações do delegado Nilton Abdala, responsável pela prisão, o suspeito e o bando dele agem em diferentes partes do Brasil há dois anos e era investigada por crimes no Espírito Santo há cerca de seis meses.

José Roberto foi preso na tarde de segunda-feira (11), na Rodoviária de Vitória, aguardando um ônibus para embarcar rumo a Cuiabá, na capital de Mato Grosso (MT). A prisão foi revelada nesta terça-feira pela Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Mentor de uma das maiores quadrilhas de roubo a caixas eletrônicos é preso no ES

Entre os crimes cometidos pela quadrilha de José Roberto estão o arrombamento a um caixa eletrônico do Banco do Brasil, em Marataízes, no Litoral Sul capixaba, em abril deste ano, além do arrombamento a um caixa eletrônico na cidade de Pedro Canário, no interior do Espírito Santo, em outubro do último ano.

O crime mais recente foi a invasão à Casa do Cidadão, em Viana, na Grande Vitória, na madrugada de segunda-feira. Na oportunidade, junto a um comparsa, ele arrombou um caixa eletrônico da unidade dos Correios, dentro da Casa do Cidadão, além de terem levado uma máquina fotográfica. Ao ser encontrado na Rodoviária de Vitória, José Roberto carregava consigo uma mala com esses pertences. O comparsa de José Roberto, neste arrombamento em Viana, ainda é procurado pela polícia.

Os outros três suspeitos, que participaram das ações da organização criminosa junto a José Roberto Melo, foram detidos ainda em Cuiabá, no início do ano. “Nós concluímos três inquéritos e ele (José Roberto Melo) confessou os arrombamentos. Os três outros integrantes da organização criminosa já haviam, através do nosso mandado de prisão, sido presos pela Polícia Civil de Cuiabá e faltava esse último elemento”, destacou Abdala durante entrevista.