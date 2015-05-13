O ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, José Manuel García-Margallo, declarou à imprensa de seu país que poderá abrir mão da imunidade diplomática do comissário da Embaixada espanhola no Brasil Jesús Figón, que matou a facadas nesta terça-feira em Vitória a mulher, a brasileira Rosemary Lopes.

Your browser does not support the audio element. Chefe da diplomacia espanhola afirma que poderá abrir mão de imunidade de comissário

Em declaração ao El Mundo, García-Margallo declarou que, "o benefício não deve servir como álibi para feitos tão repulsivos como os que estão sendo investigados".

Já no Brasil, na manhã desta quarta-feira, parentes e amigos de Rosemary manifestaram revolta com a chance de o comissário espanhol não ser julgado no Brasil por causa de sua imunidade diplomática.

O velório de Rosemary foi realizado em uma igreja evangélica de Cariacica, nesta quarta (13).

O irmão de Rosemary, Jorge Antônio Lopes, de 55 anos, classificou o caso como uma injustiça: “Isso é uma grande injustiça. Só porque ele é grandão, de embaixada, vai ficar livre? Isso está tudo errado, mas vamos confiar na justiça divina, que é muito maior”

O mesmo irmão disse ainda que não acredita na versão de que Rosemary foi morta em legítima defesa, conforme alegou o comissário espanhol. Segundo Jorge, tratou-se de um crime passional.

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (12), em Jardim Camburi, Vitória. O diplomata espanhol se apresentou à polícia ainda na manhã de terça e disse que houve uma discussão porque a mulher estava enfrentando problemas com alcoolismo após a perda de um filho. À polícia, ele contou que agiu em defesa própria durante a discussão. Segundo a polícia, Rosemary foi morta com cinco facadas.

O irmão dela confirmou que ela passava por problemas psicológicos após a perda de um filho. “Ela acabou entrando em depressão, veio morar aqui e comprou esse apartamento em Jardim Camburi. A gente sempre estava em contato e ela nunca havia reclamado nada dele”, disse.Ex-marido de Rosemary, o aposentado Alcides Picílios disse que mantinha uma relação de amizade com a ex-mulher e o diplomata espanhol. O ex-marido disse que ela era uma pessoa boa e tranquila e que não havia sinais de desentendimentos entre o casal. “Nos separamos e continuamos amigos, inclusive do espanhol. Nunca tivemos problemas e nunca a vi com problemas com alcoolismo”, disse.Ele foi ouvido pelo delegado Adroaldo Lopes, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, mas foi liberado para retornar à Espanha, onde será investigado.