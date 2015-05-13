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CRIME EM JARDIM CAMBURI

Chefe da diplomacia espanhola afirma que poderá abrir mão de imunidade de comissário

José Manuel García-Margallo disse à imprensa espanhola que 'o benefício não deve servir como álibi para feitos tão repulsivos como os que estão sendo investigados'. No velório de Rosemary Lopes, parentes e amigos mostram revolta com imunidade de diplomata

Publicado em 13 de Maio de 2015 às 15:50

Publicado em 

13 mai 2015 às 15:50
O ministro de Assuntos Exteriores da Espanha, José Manuel García-Margallo, declarou à imprensa de seu país que poderá abrir mão da imunidade diplomática do comissário da Embaixada espanhola no Brasil Jesús Figón, que matou a facadas nesta terça-feira em Vitória a mulher, a brasileira Rosemary Lopes.
Chefe da diplomacia espanhola afirma que poderá abrir mão de imunidade de comissário
Em declaração ao El Mundo, García-Margallo declarou que, "o benefício não deve servir como álibi para feitos tão repulsivos como os que estão sendo investigados".
Ministro de Assuntos Exteriores diz que...
por GazetaOnline
Já no Brasil, na manhã desta quarta-feira, parentes e amigos de Rosemary manifestaram revolta com a chance de o comissário espanhol não ser julgado no Brasil por causa de sua imunidade diplomática.
O velório de Rosemary foi realizado em uma igreja evangélica de Cariacica, nesta quarta (13). 
O irmão de Rosemary, Jorge Antônio Lopes, de 55 anos, classificou o caso como uma injustiça: “Isso é uma grande injustiça. Só porque ele é grandão, de embaixada, vai ficar livre? Isso está tudo errado, mas vamos confiar na justiça divina, que é muito maior”
O mesmo irmão disse ainda que não acredita na versão de que Rosemary foi morta em legítima defesa, conforme alegou o comissário espanhol. Segundo Jorge, tratou-se de um crime passional. 
O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (12), em Jardim Camburi, Vitória. O diplomata espanhol se apresentou à polícia ainda na manhã de terça e disse que houve uma discussão porque a mulher estava enfrentando problemas com alcoolismo após a perda de um filho. À polícia, ele contou que agiu em defesa própria durante a discussão. Segundo a polícia, Rosemary foi morta com cinco facadas.
O irmão dela confirmou que ela passava por problemas psicológicos após a perda de um filho. “Ela acabou entrando em depressão, veio morar aqui e comprou esse apartamento em Jardim Camburi. A gente sempre estava em contato e ela nunca havia reclamado nada dele”, disse.Ex-marido de Rosemary, o aposentado Alcides Picílios disse que mantinha uma relação de amizade com a ex-mulher e o diplomata espanhol. O ex-marido disse que ela era uma pessoa boa e tranquila e que não havia sinais de desentendimentos entre o casal. “Nos separamos e continuamos amigos, inclusive do espanhol. Nunca tivemos problemas e nunca a vi  com problemas com alcoolismo”, disse.Ele foi ouvido pelo delegado Adroaldo Lopes, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher, mas foi liberado para retornar à Espanha, onde será investigado.
Jesús Figón e Rosemary Lopes estavam casados há cerca de trinta anos e se conheceram na Espanha, onde ela foi trabalhar como cabeleireira. Desde 2011, os dois moravam no Brasil, com residências em Vitória e Brasília.

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