O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Theodorico Ferraço (DEM), acredita que até o fim desta semana surja um nome de consenso para a disputa da presidência da Casa. A eleição para a Mesa Diretora será realizada na quarta-feira (1º) da semana que vem. Nos bastidores, os nomes de Ferraço e do deputado Erick Musso (PMDB) são cogitados para essa candidatura consensual visando a liderança da Casa. Ferraço, que está no terceiro mandato, não descarta tampouco confirma que disputará a eleição.

Your browser does not support the audio element. Chapa única na Assembleia deve ser definida até o fim de semana, prevê Theodorico

O demista destaca que a vontade dele é que haja um acordo envolvendo a maior parte dos deputados. No entanto, ele afirma que não sabe se esse consenso será construído. Se o acordo não acontecer, Ferraço diz que não vê problemas e que a disputa é natural da democracia.

“Ares de Cariacica”

Mesmo assim, o atual presidente do Legislativo reitera que torce pela solução pacífica e consensual, embora diga que existam ares que sopram de Cariacica que podem trabalhar pelo contrário. Ele não explicou que “ares” seriam esses.

A reportagem da CBN também tentou contato com o deputado Erick Musso para o parlamentar comentar a eleição para a Mesa Diretora, já que é apontado como um dos possíveis candidatos para a presidência da Assembleia. Musso, no entanto, preferiu não se manifestar.