Com o objetivo de reduzir a criminalidade e os prejuízos com quem não paga passagem, uma roleta com 84 cm a mais de altura será testada em coletivos na Grande Vitória a partir da próxima semana. A novidade começa na linha 661, que sai do Terminal de Itaparica e segue até o centro de Vila Velha. Os testes acontecem durante até dois meses e a previsão é que em até 120 dias, os 300 veículos do mesmo modelo do que está em teste recebam as novas roletas.

Your browser does not support the audio element. Ceturb testa novo modelo de roleta para inibir ação de puladores no Transcol

A medida é uma reivindicação antiga do Sindicato dos Rodoviários contra puladores de roleta. A ideia não é novidade e já foi testada em 2012 quando reduziu 70% da evasão no sistema. Segundo o diretor-presidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), Alex Mariano, a roleta antiga teve problemas e o novo modelo demorou a ser apresentado.

O novo sistema será testado paralelamente em outros 15 modelos de veículos nas próximas semanas. Segundo Mariano, a preocupação é saber a opinião das pessoas e se a roleta é viável. “Tudo será levado em consideração. Até a transposição de pessoas mais obesas e gestantes com dificuldades. Além disso, os próprios motoristas serão preparados. As pessoas que não conseguiram passar, poderão entrar pela porta de trás”, disse.

Redução da tarifa

As empresas têm prejuízo de aproximadamente R$ 1,2 milhão com quem não paga passagem. São cerca de 40 mil pessoas pulando roleta por mês. Dinheiro esse que é cobrado da tarifa paga pelos passageiros. Mariano adianta que ainda não é possível dizer se o valor da passagem pode cair com a adoção da nova roleta. “A taxa de evasão contribui para o cálculo da tarifa. Nós vamos ver os números e quando for fazer a revisão veremos o quanto vai impactar”, disse.