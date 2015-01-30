Cesan vai reforçar abastecimento em Guarapari com mais caminhões-pipa

O abastecimento de água na cidade de Guarapari irá contar com um reforço de carros-pipa durante o feriado de Carnaval, para tentar diminuir os transtornos para os moradores e turistas. Essa garantia foi dada pelo governador Paulo Hartung, em reunião com o prefeito do município, Orly Gomes, nesta quinta-feira (29). Atualmente 12 carros-pipa auxiliam o abastecimento nos bairros mais altos da cidade. Apesar disso, o prefeito admite que é “impossível” não faltar água na cidade durante o carnaval. Segundo Orly Gomes, o governador colocou a Cesan à disposição para ajudar e auxiliar no que for preciso, e ainda não há regime de racionamento na cidade. Ainda será feita uma análise para definir quantos carros-pipa serão necessários, e para quais locais serão levados.

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“No período de carnaval, nós vamos ter na cidade em torno de 300 mil pessoas, baseado em um estudo que fizemos em dezembro. Esse número de pessoas vai demandar um consumo de água que com certeza, com essa situação que nós estamos hoje, não vamos ter como atender. As pessoas que lá estiverem vão ter certeza e conhecimento de que vão ter esse problema de água. E nós estamos tentando minimizá-lo com o aumento de carros pipas para atender nessa temporada”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Desde esta quarta-feira (28), está em vigor um decreto que estabeleceu restrições ao uso de água em Guarapari. Está proibido lavar veículos, calçadas, frentes de imóveis, ruas, encher piscinas com água da rede pública, entre outras ações. O prefeito destacou que já foram feitas notificações a alguns moradores. Orly Gomes ainda não teve informação se já houve alguma multa aplicada, que gira em torno de R$ 600.

“A nossa intenção é esta: chamar a atenção da população. Em consequência disso, por alguns atos de rebeldia pode acontecer multa. Mas nós não estamos querendo arrecadar dinheiro com isso. Queremos criar uma consciência de economia de água nesse momento”, declarou.

O município de Guarapari é abastecido pelo Rio Benevente, Conceição e Jaboti. No Rio Benevente, a situação é preocupante, pois sua vazão média é de 29 mil litros por segundo, e atualmente a vazão está em 4 mil litros por segundo. Esse rio também abastece Anchieta e Alfredo Chaves.