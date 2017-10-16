Cesan retira imóveis de prefeituras da lista de esgoto irregular

A Companhia Espírito Santo de Saneamento (Cesan) retirou as prefeituras de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória da lista de imóveis públicos não ligados à rede de esgoto. De acordo com a companhia, as prefeituras fizeram pedidos de ligação de todos os imóveis e, devido a isso, passam a estar em processo de ligação e os imóveis deixam de entrar na lista, conforme prevê resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

Segundo a própria Cesan, os endereços podem voltar a figurar na lista de imóveis não ligados à rede de esgoto caso se comprove, após vistoria, que as ligações desses não foram feitas ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. A concessionária não informou o prazo que os municípios têm para que novas vistorias sejam feitas.

O secretário municipal da Central de Serviços da Capital, Leonardo Gonçalves, afirmou que apenas quatro imóveis estão em condições de ligação e ainda não foram ligados. "No máximo até a próxima quinta-feira dois deles serão ligados. Os outros dois serão resolvidos de forma rápida", disse.

Em Vitória, existem outras 33 pendências com a Cesan. A prefeitura afirma que os imóveis não estão em condição de interligação. Outros oito estão abaixo do nível da rede da Cesan e o município aguarda um posicionamento da companhia.

Na Serra, eram 12 imóveis citados pela Cesan na primeira divulgação realizada. A prefeitura explicou à reportagem que apenas dois imóveis alugados pela prefeitura não estão ligados à rede e que os proprietários têm 45 dias para se regularizarem, prazo em que será feita também a vistoria.

No caso de Vila Velha, 21 imóveis estavam na lista. A prefeitura disse que todos os imóveis atendidos pela rede coletora de esgoto da Cesan até a primeira quinzena de novembro serão ligados na rede. “Os locais onde não havia a PI (Ponte de ligação do imóvel a Rede), foram encaminhados para Cesan, que está providenciando a ligação”, explicou a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha disse também que está fazendo o levantamento do que será necessário para intervenções nas unidades de ensino.

A Subsecretaria de Meio Ambiente de Vila Velha finalizou o posicionamento dizendo que os órgãos públicos que ainda não realizaram a ligação na rede de esgoto da Cesan, não estão causando danos ao meio ambiente, já que possuem sistema individual de tratamento de esgoto.

O município de Cariacica citou três órgãos que ainda não têm ligação. A rede de esgoto que atende o Palácio da Prefeitura de Cariacica foi finalizada apenas em agosto de 2017 pela Cesan e o órgão municipal disse que já providenciou a ligação.

No caso do Trevo de Alto Lage, a prefeitura explicou que a rede de esgoto disponível não passa em frente ao PA, não sendo possível despejar os resíduos por gravidade. O esgoto é tratado por fossa filtro, de acordo com o órgão.