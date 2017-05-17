Flagra de saída de esgoto caindo direto no mar da Baía de Vitória, no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória vai dar o prazo de 30 dias para que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) faça a rede de esgoto nos locais onde há prédio públicos municipais sem ligação por falta de rede. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, o município tem 48 prédios sem ligação de esgoto porque no local não passa a rede da Cesan. Entretanto, a companhia nega a informação passada pela prefeitura e diz que apenas 18 imóveis dependem de rede para implantação de esgoto.

Your browser does not support the audio element. Cesan pode ser multada caso não interligue prédios públicos da PMV

Nesta terça-feira (16), o jornal A Gazeta listou 59 prédios públicos da Prefeitura de Vitória que não possuíam ligação de esgoto . A Cesan tinha informado que em 18 deles não havia ponto de rede, entretanto, a prefeitura afirma que o número é bem superior ao repassado pela companhia.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, dos 59 prédios públicos, 48 não podem ser ligados à rede. O secretário explicou que dos 41 imóveis que a Cesan afirmou que o município poderia fazer a ligação de esgoto, 30 dependem de obras da própria companhia para que aconteça a interligação.

“O próprio site da Cesan mostra que dos 41 pontos que ela chama de interligável e divulga através da mídia, no sistema, 30 deles não têm rede coletora, segundo a própria Cesan, ou não têm ponto de instalação para se ligar na rede coletora”, destacou.

Como o município só pode ligar o esgoto depois que a Cesan disponibilizar a rede, Luiz Emanuel destacou que se isso não ocorrer no prazo de 30 dias a companhia será multada. Os valores variam de R$ 800 a R$ 600 mil. “Os 30 que estão faltando nessa relação de 41 imóveis, mais os 18 que a Cesan já tinha admitido que não tinha rede coletora, vamos notificar a companhia por cada um dos 48 prédios. Ou faz no prazo de 30 dias ou eles serão multados por não terem feito”, contou.

Dos 11 imóveis públicos que realmente podem ser ligados à rede, seis foram interligados e os cinco restantes serão ligados até a próxima terça-feira (25).

Por nota, a Cesan destacou que está providenciando a rede de esgoto para que os 18 imóveis públicos possam se ligar à rede. Disse também que, por questões legais, não divulga os nomes dos clientes não ligados à rede.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Em 5 de maio deste ano, conforme protocolo 10385/2017, foi oficializado à Prefeitura de Vitória que, referente aos órgãos municipais, 18 deles, para se interligar, dependem da Cesan implantar rede de esgoto, o que está sendo providenciado. Estas informações já foram documentadas na PMV.

Os 41 restantes dependem da Prefeitura de Vitória para fazer a ligação intradomiciliar, pois já existe rede coletora. Nesse caso, basta a PMV ou qualquer cliente fazer o agendamento, pois trata-se de rotina da Cesan instalar a ligação de esgoto na rede coletora. O documento protocolado pede à Semmam, inclusive, que tão logo seja providenciada a interligação, que a Prefeitura comunique à Cesan.

Os dados sobre imóveis não ligados são dinâmicos e estão em tendência de queda em consequência da parceria técnica existente entre a Cesan e a Prefeitura. Para manter a base de informações atualizada, a Cesan repassa periodicamente a listagem para a Prefeitura.

IMPORTANTE: A empresa reafirma que o cadastro está sob proteção legal e que a Cesan respeita a relação com seus consumidores e a divulgação de nomes dos clientes não ligados é vedada pelo ordenamento legal, especificamente pelo Código de Defesa do Consumidor.