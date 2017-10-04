A prefeitura de Vitória alega que não há rede de esgoto em alguns locais onde a Cesan divulgou que existem imóveis públicos do município não interligados à rede. Por conta disso, a prefeitura enviou notificação a companhia na última terça-feira (3). A empresa, no entanto, alega que há rede de esgoto disponível em todos os endereços divulgados.

Your browser does not support the audio element. Cesan garante que existe rede de esgoto para imóveis da Prefeitura

Segundo o procurador geral de Vitória, Rubem Francisco de Jesus, o oficío enviado pela prefeitura pede que a empresa apresente informações ao município sobre os locais onde a administração municipal alega que não há rede disponível e que faça obras para possibilitar a coleta de esgoto nesses lugares.

O procurador reclama de falta de comunicação por parte da companhia. “Ela não nos repassa informação alguma sobre isso, noticia que nós não estamos atendendo, só que o prestador de serviço não é o município, é a Cesan.

Por outro lado, a empresa rebate as alegações da prefeitura. Segundo a gerente comercial da companhia de saneamento, Etelvina Jeveaux, há rede de esgoto disponível para todos os endereços que constam na lista de imóveis poluidores divulgada pela Cesan na última segunda-feira (2) .

De acordo com a gerente comercial, a Cesan vai executar ações para esclarecer a polêmica. “A gente já está providenciando as vistorias necessárias para identificar quais são as localidades que têm condição de interligação imediata, quais já foram interligadas sem que a Cesan fosse comunicada e aquelas que têm necessidade de adequação técnica.”