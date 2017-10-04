Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VITÓRIA

Cesan garante que existe rede de esgoto para imóveis da Prefeitura

A prefeitura de Vitória alega que não há rede de esgoto em alguns locais onde a Cesan divulgou que existem imóveis públicos do município não interligados à rede. A empresa, no entanto, alega que há rede de esgoto disponível em todos os endereços divulgados

Publicado em 04 de Outubro de 2017 às 19:37

Publicado em 

04 out 2017 às 19:37
A prefeitura de Vitória alega que não há rede de esgoto em alguns locais onde a Cesan divulgou que existem imóveis públicos do município não interligados à rede. Por conta disso, a prefeitura enviou notificação a companhia na última terça-feira (3). A empresa, no entanto, alega que há rede de esgoto disponível em todos os endereços divulgados.
Cesan garante que existe rede de esgoto para imóveis da Prefeitura
Segundo o procurador geral de Vitória, Rubem Francisco de Jesus, o oficío enviado pela prefeitura pede que a empresa apresente informações ao município sobre os locais onde a administração municipal alega que não há rede disponível e que faça obras para possibilitar a coleta de esgoto nesses lugares.
O procurador reclama de falta de comunicação por parte da companhia. “Ela não nos repassa informação alguma sobre isso, noticia que nós não estamos atendendo, só que o prestador de serviço não é o município, é a Cesan.
Por outro lado, a empresa rebate as alegações da prefeitura. Segundo a gerente comercial da companhia de saneamento, Etelvina Jeveaux, há rede de esgoto disponível para todos os endereços que constam na lista de imóveis poluidores divulgada pela Cesan na última segunda-feira (2) .
De acordo com a gerente comercial, a Cesan vai executar ações para esclarecer a polêmica. “A gente já está providenciando as vistorias necessárias para identificar quais são as localidades que têm condição de interligação imediata, quais já foram interligadas sem que a Cesan fosse comunicada e aquelas que têm necessidade de adequação técnica.”
Segundo Etelvina Jeveaux, se houver problemas técnicos internos, a responsabilidade de fazer a adequação é do cliente. Caso haja algo externo, como a necessidade de implantação de pontos de interligação, a Cesan terá que fazer a intervenção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados