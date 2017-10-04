A prefeitura de Vitória alega que não há rede de esgoto em alguns locais onde a Cesan divulgou que existem imóveis públicos do município não interligados à rede. Por conta disso, a prefeitura enviou notificação a companhia na última terça-feira (3). A empresa, no entanto, alega que há rede de esgoto disponível em todos os endereços divulgados.
Cesan garante que existe rede de esgoto para imóveis da Prefeitura
Segundo o procurador geral de Vitória, Rubem Francisco de Jesus, o oficío enviado pela prefeitura pede que a empresa apresente informações ao município sobre os locais onde a administração municipal alega que não há rede disponível e que faça obras para possibilitar a coleta de esgoto nesses lugares.
O procurador reclama de falta de comunicação por parte da companhia. “Ela não nos repassa informação alguma sobre isso, noticia que nós não estamos atendendo, só que o prestador de serviço não é o município, é a Cesan.
Por outro lado, a empresa rebate as alegações da prefeitura. Segundo a gerente comercial da companhia de saneamento, Etelvina Jeveaux, há rede de esgoto disponível para todos os endereços que constam na lista de imóveis poluidores divulgada pela Cesan na última segunda-feira (2) .
De acordo com a gerente comercial, a Cesan vai executar ações para esclarecer a polêmica. “A gente já está providenciando as vistorias necessárias para identificar quais são as localidades que têm condição de interligação imediata, quais já foram interligadas sem que a Cesan fosse comunicada e aquelas que têm necessidade de adequação técnica.”
Segundo Etelvina Jeveaux, se houver problemas técnicos internos, a responsabilidade de fazer a adequação é do cliente. Caso haja algo externo, como a necessidade de implantação de pontos de interligação, a Cesan terá que fazer a intervenção.