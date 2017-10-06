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Cesan é multada em mais de R$ 20 milhões por derramamento de esgoto

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanoel Zouain, uma das multas foi pelo impacto poluidor ao meio ambiente e à saúde humana, pela companhia não ter disponibilizado rede adequada para o tratamento de esgoto em mais de 13 mil residências

Publicado em 06 de Outubro de 2017 às 20:32

Publicado em 

06 out 2017 às 20:32
A Prefeitura de Vitória multou a Companhia de Saneamento e Abastecimento do Espírito Santo (Cesan) por "derramamento de esgoto in natura em vários pontos da cidade". A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam), a multa ultrapassa os R$ 20 milhões.
Cesan é multada em mais de 20 milhões de reais por derramamento de esgoto
Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanoel Zouain, uma das multas foi pelo impacto poluidor ao meio ambiente e à saúde humana, pela companhia não ter disponibilizado rede adequada para o tratamento de esgoto em mais de 13 mil residências. A multa, neste caso, foi de R$ 10.910.472,16. “Hoje, 13.634 unidades imobiliárias não tem rede adequada para ligação à rede coletora. Nesse caso, a Cesan é responsável. Obra a Cesan tem a obrigação de fazer porque ela já tratou essa situação como resolvida e não está”, contou.
Em outra infração, a Cesan foi multada pelo envio de informações falsas ao Sistema Oficial de Controles dos Dados Interligados de Esgotos à Rede Coletora Pública disponível (Geo-Semmam). O valor dessa infração totalizou R$ 9.182.000,36. O valor total das duas infrações é de R$ 20.092.472,52.
Cesan vai recorrer das multas
O presidente da Cesan, Pablo Andreão, informou em entrevista à Rádio CBN Vitória que a companhia foi notificada sobre as multas, mas que ela irá recorrer. “Essas multas não se sustentam e temos convicção disso. Vamos recorrer e contestar inicialmente nas esferas administrativas e depois nas judiciais”, afirmou.
Sobre os imóveis que a prefeitura afirma que não estão ligados à rede coletora, Andreão destaca que essa competência é do município, que foi transferida para a Cesan. “Quando você atribui à Cesan o poder de cobrar a ligação das pessoas quando esse poder não é nosso, esse poder é da própria prefeitura, existe alguma interpretação, no mínimo, equivocada nesse sentido. A Cesan tem como papel ofertar o serviço e a prefeitura tem o papel de fiscalizar para que as pessoas se conectem à rede”, disse.
Andreão disse ainda que essa multas representam um ato de retaliação à transparência, à Companhia e, por conseguinte, à própria sociedade. Ele também destacou que a Cesan não enfrenta nenhum problema do tipo com os outros municípios atendidos pela Companhia.

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