Cervejas artesanais já ocupam 5% do mercado de bebidas no Estado

Em meio ao cenário de crise econômica enfrentado pelo País, alguns setores da economia têm conseguido demonstrar fôlego. No Espírito Santo, um dessas áreas é o da produção e vendas de cervejas artesanais. Por aqui, a fabricação de cerveja artesanal já representa 5% do mercado da bebida. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), a previsão é de que o número de vendas dobre nos próximos cinco anos.

Para o dono de uma cervejaria no Estado, Paulo de Victa - que também atua como associado do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Estado do Espírito Santo (Sindibebidas) - os números da Associação Brasileira demonstram que o público capixaba está em busca de novas opções de cervejas. "Estamos conseguindo perceber que o público capixaba tem se aberto às novas opções de cervejas focando, principalmente, na qualidade e diversidade dos sabores", explicou. De Victa está há dois anos no mercado e já produz em média, segundo ele, 3,5 mil litros de cerveja por mês.

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Quem também tem aproveitado o crescimento do setor para pensar em novas opções de faturamento é o engenheiro de produção Marcos Thadeu Teixeira, 32 anos, morador de Vitória. Produzir cerveja artesanal, até o momento, para ele é apenas um "hobby", mas para o futuro, ele revela que pode pensar em expandir a produção. "A minha produção é voltada para consumo próprio e para conhecidos. Não atuou na comercialização, mas com esse bom momento do mercado é algo que podemos pensar a longo prazo", destacou.

Novos sabores

Responsável pela comercialização de cervejas artesanais no Estado, o comerciante André Diniz, de 60 anos, afirma que a qualidade dos produtos capixabas também têm se tornado um atrativo a mais para o grande público. "Hoje, temos no Espírito Santo quatro marcas devidamente registradas do setor de cervejas artesanais. Com o passar dos anos existe uma expectativa de que este setor se expanda impulsionado, principalmente, pela curiosidade do público capixaba", frisou.

Para ele ao longo dos próximos anos a expectativa é de que o mercado se consolide no Estado seguindo a tendência nacional.

Acompanhe uma serie de videos sobre a produção de cerveja artesanal: